De hand van El Cholo in de zege van Atlético Madrid op Liverpool was onmiskenbaar aanwezig.

Atlético Madrid wist dit seizoen in amper vier wedstrijden meer dan twee keer te scoren. In de verlengingen tegen Liverpool deed het dat plots in een halfuur. De jongens van Simeone leken erop gebrand om de 3000 meegereisde supporters, die de raad om Madrid niet te verlaten in de wind hadden geslagen, waar te geven voor hun geld.

...

Atlético Madrid wist dit seizoen in amper vier wedstrijden meer dan twee keer te scoren. In de verlengingen tegen Liverpool deed het dat plots in een halfuur. De jongens van Simeone leken erop gebrand om de 3000 meegereisde supporters, die de raad om Madrid niet te verlaten in de wind hadden geslagen, waar te geven voor hun geld.De manier waarop de Madrilenen de Engelsen uitschakelden was vintage cholismo. Gesticuleren, irriteren, protesteren, maar vooral ijzersterk verdedigen en toeslaan wanneer de tegenstander het het minst verwacht. De coloribus et de gustibus non disputandum est. Over kleuren en smaken moet niet gediscussieerd worden, en al helemaal niet als de speelstijl resultaten oplevert. 'Ik begrijp niet dat Atlético met deze spelers op deze manier voetbalt, maar ze zijn de verdiende winnaar', gaf Jurgen Klopp na de wedstrijd toe.Een overgangsjaar, zo noemen ze het in de Spaanse kranten. Oude rotten als Juanfran en Diego Godín hebben fort Simeone verlaten en frivolere voetballers als João Félix en Renan Lodi kwamen de rangen versterken. Vlot verloopt die transitie vooralsnog niet: in La Liga bengelt Atlético momenteel op een zesde plaats. Het is nog lang niet zeker dat het ook volgend jaar Champions League speelt en zelfs de positie van de coach, ooit onbetwistbaar in Madrid, kwam al op tafel te liggen.De zege tegen Liverpool, dat de laatste weken wel uit vorm is, zal Simeone dan ook deugd hebben gedaan. Bij de buren van Real hebben ze er een patent op, een zwak seizoen in de competitie compenseren met een sterke prestatie op het kampioenenbal. De sleutelfiguur bij Atlético: Jan Oblak. De Sloveen bewees andermaal dat hij een van de beste doelmannen ter wereld is en zorgde er haast eigenhandig voor dat Los Colchoneros de storm op Anfield wisten te doorstaan. 'Oblak is de ster van dit Atlético, die de club koste wat kost aan boord moet zien te houden', zo vinden ze bij Marca.En wat dan gezegd van Marcos Llorente? De middenvelder kwam afgelopen zomer over van Real en had tot woensdagavond nog geen duizend minuten en amper één doelpunt op de teller staan. Met twee knappe treffers, en de hulp van landgenoot en Liverpoolkeeper Adrián, had hij wel een erg groot aandeel in de stunt van Atlético.Of er ook een vervolg aan de sterke prestatie gebreid kan worden, lijkt nu vooral te gaan afhangen van het coronavirus. Diego Costa, die na amper een uur misnoegd naar de kant werd gehaald, leek zich alvast niet te veel aan te trekken van de ziekte die momenteel de levens van miljoenen mensen beheerst.