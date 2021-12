Diego Simeone staat tien jaar aan het roer van Atlético Madrid. In Sport/Voetbalmagazine heeft hij het over zijn manier van coachen. Enkele passages.

Over uitleg geven aan voetballers die op de bank zitten:

Simeone: 'Ik ben niet het type dat elke dag met zijn spelers gaat praten om uit te leggen waarom ze spelen of niet spelen. Dat is ook moeilijk uit te leggen. Neem nu onze kern, die is gewoon briljant... Hoe ga je dan vertellen aan Griezmann, Correa, João,... dat ze die dag niet in de basis staan? Je moet gewoon voor elke wedstrijd de beste oplossing zoeken.'

Over spelers die met een flesje gooien wanneer ze vervangen worden:

Simeone: 'We leven in een wereld waarin we elkaar constant kopiëren. We kopiëren wat de ander doet. Als ik op tv zie dat iemand zich kwaad maakt bij een vervanging, waarom zou ik dat dan niet doen?'

'Ik zeg altijd tegen de spelers dat dat geen gebrek aan respect is tegenover mij, maar tegenover de speler die het veld op gaat. Wanneer journalisten me ernaar vragen, zeg ik dat ze met de speler moeten praten. Voor hetzelfde geld was die kwaad omdat hij slecht speelde...'

'Er zijn verschillende manieren om kwaad van het veld te gaan, van 'ik wilde méér doen, je haalde me er te vroeg af' tot 'je bent een klootzak omdat je me eraf haalde'.'

Over het spel opbouwen van achter uit:

Simeone: 'Het beste Spanje en het beste Barça hebben sommige trainers zo aan het dromen gebracht dat ze denken dat ook zij Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta,... in hun ploeg hebben. Maar die hebben ze niet. Als ik geen spelers heb met die kwaliteiten, dan doe ik dat niet.'

'Excuseer mij, heren, sjot die bal gewoon naar het midden van het veld en dan staan we even ver als wanneer we de bal rondgetikt hebben, maar dan ... sneller.'

Door Enrique Ortego

Lees het volledige interview met Diego Simeone

