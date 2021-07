Dieumerci Mbokani verlaat Antwerp voor Al Kuwait. Dat meldt zijn nieuwe club, afgelopen seizoen derde in de Koeweitse competitie.

De 35-jarige Congolees was einde contract bij Antwerp, waar hij sinds 2018 onderdak was. Voordien scoorde hij zijn doelpunten voor TP Mazembe (2005-2006), RSC Anderlecht (2006-2007 en 2011-2013), Standard (2007-2010), Monaco (2010-2011), Wolfsburg (2011), Dynamo Kiev (2013-2015 en 2018-2018), Norwich (2015-2016) en Hull (2016-2017). In België kreeg hij in 2013 de Gouden Schoen en werd hij in 2019-2020 met 18 doelpunten topscorer (ex aequo met Jonathan David). Vorig seizoen scoorde hij nog 14 goals.

In Koeweit wordt Mbokani onder meer een ploegmaat van de 34-jarige Nigeriaan John Obi Mikel, ex-middenvelder van Chelsea.

Lees ook dit artikel uit voorjaar 2020: Mevrouw Mbokani: 'Mijn man aanvaardt nog altijd de dood van ons zoontje niet'

De 35-jarige Congolees was einde contract bij Antwerp, waar hij sinds 2018 onderdak was. Voordien scoorde hij zijn doelpunten voor TP Mazembe (2005-2006), RSC Anderlecht (2006-2007 en 2011-2013), Standard (2007-2010), Monaco (2010-2011), Wolfsburg (2011), Dynamo Kiev (2013-2015 en 2018-2018), Norwich (2015-2016) en Hull (2016-2017). In België kreeg hij in 2013 de Gouden Schoen en werd hij in 2019-2020 met 18 doelpunten topscorer (ex aequo met Jonathan David). Vorig seizoen scoorde hij nog 14 goals. In Koeweit wordt Mbokani onder meer een ploegmaat van de 34-jarige Nigeriaan John Obi Mikel, ex-middenvelder van Chelsea.