De Kroatische kampioen heeft maandag het afscheid aangekondigd van coach Zoran Mamic. Die werd veroordeeld tot een celstraf van bijna vijf jaar.

Het is eens wat anders dan een club die een trainer aan de kant zet wegens slechte resultaten of een coach die zelf opstapt om naar een andere club te mogen gaan. In Kroatië zit Dinamo Zagreb namelijk sinds maandagavond zonder coach nadat Zoran Mamic door de Kroatische rechtbank werd veroordeeld voor onder meer verduistering en belastingontduiking. Daarvoor kreeg de coach van Zagreb een celstraf van vier jaar en acht maanden.

Dinamo moet donderdag op eigen veld tegen Tottenham Hotspur aantreden in de Europa League. Oud-speler Damir Krznar vervangt Mamic op de bank. De Spurs wonnen het eerste duel met 2-0.

'Hoewel ik mij niet schuldig voel, neem ik ontslag zoals ik eerder had aangekondigd indien het vonnis bekrachtigd zou worden', liet Mamic weten in een statement. 'Ik wens de club verder veel succes.'

Mamic is niet de enige van de club die achter de tralies belandt. Ook zijn broer en ex-directeur Zdravko, nog een andere ex-directeur Damir Vrbanovic en belastingambtenaar Milan Pernar verdwijnen voor een tijdje achter slot en grendel.

Mamic stond nog maar sinds 7 juli 2020 aan het roer van de club nadat hij eerder ook al een jaar sportief directeur was.

Ondertussen heeft Zagreb al een oplossing gevonden voor het trainersprobleem. De Kroatische kampioen installeerde oud-speler Damir Krznar als nieuwe T1. En dat is belangrijk, want donderdag staat de terugwedstrijd in 1/8ste finales van de Europa League tegen Tottenham op het programma. Dinamo Zagreb leidt voorlopig in de eigen competitie.

