Met de doorbraak van de Portugese winger lijkt er steeds minder plaats te zijn voor de Rode Duivel. Om nog kans te maken op een selectie voor het EK kan Origi in januari best uitkijken naar een nieuwe club.

Liverpool speelt nu al enkele seizoenen de pannen van het dak en mag gerust bij de allerbeste teams van het moment gerekend worden. Alleen al de aanvallende tridente Roberto Firmino-Mo Salah-Sadio Mané zorgt nog wekenlang voor nachtmerries bij de tegenstander. Twee seizoenen geleden scoorden ze met hun drieën nog 56 keer, vorig jaar waren het er 46 en dit jaar zitten ze samen al aan 14 goals na 9 speeldagen.Maar wat als iemand van die drie eens uitvalt? Heeft Liverpool dan nog genoeg klasse op de bank zitten om dat gat op te vullen? Het is een probleem waar Jürgen Klopp de laatste jaren geregeld zijn hoofd over brak. Verschillende spelers werden dan ook al uitgeprobeerd in de hoop de juiste vervanger te vinden voor een van de geweldenaars in de aanval. Denk daarbij maar aan spelers zoals Divock Origi, Xherdan Shaqiri en vorig jaar nog Takumi Minamino. Maar geen van hen wist Klopp voldoende te overtuigen om meer te zijn dan louter een degelijke wisselspeler.Deze zomer, echter, trof Klopp met een nieuwe transfer helemaal raak. Voor bijna 45 miljoen euro werd Diogo Jota overgenomen van het Wolverhampton van Rode Duivel Leander Dendoncker. Bij de Wolves was de 23-jarige aanvaller in drie seizoenen en 131 wedstrijden goed voor 44 goals en 19 assists. Niet slecht voor een speler in een ploeg die nu al enkele jaren meestrijdt voor de Europa Leagueplaatsen. Maar onder de hoede van Jürgen Klopp explodeerde Jota de laatste wedstrijden met 4 goals in 7 Premier Leagueduels en hetzelfde aantal in 3 Champions Leaguewedstrijden, waarvan een hattrick tegen Atalanta. Zijn statistieken en vorm zijn zo goed dat hij tegen Manchester City zelfs samen met de 'Big Three' in de basis stond. De Portugees gaat momenteel ook de concurrentie aan met Roberto Firmino, die niet aan zijn beste seizoen bezig is en al eens naast de basisopstelling kan vallen.Goed nieuws voor de Duitse coach, maar niet voor Divock Origi. De ondertussen al 25-jarige Rode Duivel begon recent nog aan zijn zesde seizoen bij de Reds, maar wist in die tijd nog geen enkele keer een titularisplaats af te dwingen. Een goeie bankzitter was hij wel al vaker, denk maar aan de memorabele goals die hij maakte in de terugwedstrijd tegen Barcelona die eindigde op 4-0 of de goal in de Champions Leaguefinale tegen Tottenham in datzelfde jaar. Klopp heeft de ex-jeugdspeler van KRC Genk altijd als een belangrijk deel van het team gezien, maar laten we na vijf seizoen eens de rekening maken. Uit onderstaande tabel blijkt dat Origi in zijn periode bij Liverpool aan 140 wedstrijden zit, wat overeenkomt met 66% van het aantal mogelijke wedstrijden, en waarin hij 62 keer aan aftrap verscheen. Niet slecht lijkt het, maar er is wel een grote kantekening: in totaal speelde de Rode Duivel slechts 28% van het aantal mogelijke minuten. Een enorm laag cijfer, zeker als je weet dat Divock Origi niet zo vaak gebleseerd is en dus de meeste wedstrijden wel speelklaar was.Statistieken per seizoen bij Liverpool*2017/18 seizoen aan Wolfsburg uitgeleendHet zijn dus niet meteen cijfers om over naar huis te schrijven en zeker dit jaar lijkt er slechts een figurantenrol weggelegd voor de Rode Duivel. In de Premier League mocht hij in 9 speeldagen slechts 1 luttel minuutje meespelen, dit weekend in de 3-0 tegen Leicester. Ter vergelijking: zijn grootste concurrenten Jota (679 minuten), Shaqiri (246) en Minamino (357) speelden al heel wat meer dit seizoen en Origi lijkt zo ineens pas de vierde vervanger te zijn.Ook bondscoach Roberto Martínez heeft die trend door en riep Origi bij de laatste interlands niet op. De Spanjaard heeft in zijn selectie namelijk al twee goeie spitsen met Romelu Lukaku en Michy Batshuayi en ook op de twee posities net achter de diepste man heeft hij wel wat ruimte met Eden Hazard, Dries Mertens, Leandro Trossard, Yari Verschaeren, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio, ... En ook Kevin De Bruyne speelt daar geregeld. Allemaal spelers die wél minuten maken bij hun club en daar zelfs beslissend zijn. En dan ontbreekt nog een speler als Adnan Januzaj die naar zijn beste vorm aan het toegroeien is bij Real Sociedad. De weelde is groot voor Martínez.Hoog tijd dus voor Origi om naar een ander team te zoeken of het EK lijkt aan zijn neus voorbij te gaan. De geruchtenmolen draaide deze zomer al op volle toeren toen Club Brugge als mogelijk toekomstige club naar voren kwam. In januari zou dat gerucht mogelijk opnieuw tot leven kunnen komen, al lijkt het logischer dat Origi naar een Engelse of Duitse middenmoter zal vertrekken. Martínez kijkt alleszins toe wat de volgende bestemming van de Belg wordt.