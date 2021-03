Het vormpeil van Liverpool valt gelijktijdig met de blessure van Diogo Jota. Toeval of niet? Na RB Leipzig te hebben uitgeschakeld, kijkt hij vanavond zijn ex-ploeg Wolverhampton in de ogen. Een portret.

Doorgaans worden getalenteerde voetballertjes uit de meest noordelijke kuststreek van Portugal opgeslorpt door FC Porto. Diogo Jota glipte door de mazen van het net en nam een atypische omweg, zelfs niet via het nog noordelijkere Braga. Hij sloot zich als tiener aan bij Paços de Ferreira in een gelijknamig pittoresk stadje een half uurtje verderop.Daar groeide hij niet op in alle luxe of met makelaars die zijn hoofd gek maken, wat bij een topclub wel het geval zou zijn geweest. 'Tot mijn zestiende moest ik nog betalen om te voetballen. Tegenwoordig zijn er al veertienjarigen met een contract. Ik speelde op die leeftijd nog voor het plezier', vertelt hij aan de Engelstalige sportwebsite The Athletic.Bij zijn doorbraak in het eerste elftal van Paços was hij als 19-jarige al een van leidende figuren. Niet enkel omdat hij sportief uitblonk - hij had 32 doelpuntencontributies in zijn eerste anderhalve seizoen - maar ook door zijn mentaliteit. 'Op verplaatsing bij Benfica en we stonden gelijk aan de rust. Diogo liep de kleedkamer binnen en riep: "Willen jullie niet winnen? Jullie moeten mij de bal meer geven"', verbaasde toenmalig ploeggenoot Pele zich.Al na twee seizoenen trok de polyvalente aanvaller richting Atlético Madrid. Hij was een harde werker, uitstekend in de omschakeling, tactisch flexibel en in Portugal efficiënt met de kansen die hij kreeg. De perfecte aanvaller voor het Cholismo van Diego Simeone, zou je toen hebben gedacht. Atléti pikte Jota voor amper zeven miljoen euro op en verhuurd hem direct aan FC Porto, terug naar de heimat.De kwieke aanvaller kon proeven van het leven bij een topclub en deed Europese ervaring op in de Champions League. Ondanks dat hij een vaste basisspeler was voor Os Dragões, bleken zijn prestaties onvoldoende om Porto of de Madrilenen te overtuigen. Het volgende seizoen werd hij verhuurd aan de Engelse tweedeklasser Wolverhampton, dat toen begon aan een heus Portugees project. Daar trok hij naartoe met Portoteammaat Ruben Neves.'We nemen een risico door naar hier te komen. Soms is dat nodig om succesvol te zijn. We kregen veel kritiek voor onze beslissing, maar ik denk dat iedereen nu wel begrijpt waarom we het deden', vertelde het duo in een dubbelinterview bij The Guardian. Na een succesvol seizoen met promotie naar de Premier League trokken de Wolves hem definitief aan voor het dubbele van wat Atlético ooit voor hem betaalde.Zonder ook maar één wedstrijd te hebben gespeeld in het Wanda Metropolitanostadion, zette Jota goede stappen richting de top. In de afgelopen twee seizoenen toonde de veelzijdige Portugees waartoe hij in staat is, maar de efficiëntie ontbrak nog. 'Hij speelt zeer doelgericht, maar hij mist een constante in zijn spel', wist ex-Wolvesaanvaller Matt Jarvis. Jürgen Klopps assistent Pep Lijnders beschreef hem als 'een pressing monster', cruciaal in Liverpools spel.In zijn eerste twee Premier Leagueseizoenen scoorde hij respectievelijk negen en zeven doelpunten. Het is de capaciteit en het potentieel waarvoor Liverpool 45 miljoen pond neerlegde in de afgelopen zomer, net zoals het dat voor Mané, Firmino en Salah deed. Tot voor zijn blessure in december scoorde Jota vijf doelpunten in elf wedstrijden, dat is bijna één op twee.Hij gaf The Reds aanvallend meer opties, maar die vielen na zijn blessure terug in aanvallende eentonigheid. Sindsdien daalde het vormpeil van Liverpool, maar nu Jota terug is, hoopt Klopp de draad terug op te pikken: 'Hij maakt ons sterker, we hebben hem erg gemist. Jota kan alle aanvallende posities spelen en brengt kwaliteit.'In de terugwedstrijd tegen RB Leipzig liet hij daar al vlagen van zien, met onder andere een vroege assist voor Mo Salah, maar ook enkele grote gemiste kansen. Vanavond wacht er tegen zijn ex-ploeg Wolverhampton nog een grote uitdaging in de race naar de top vier en een ticket voor het kampioenenbal. Momenteel telt Liverpool acht punten minder dan nummer vier Chelsea, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld.