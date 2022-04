Het is het seizoen van Karim Benzema. Met 39 doelpunten en dertien assists in 40 duels heeft de spits een ongekende impact op zijn ploeg. Vanavond zijn dan ook alle ogen op de Fransman gericht in de halve finale van de Champions League tegen Manchester City.

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)Karim Benzema vertelde een tijdje geleden dat hij de eerste minuten van een wedstrijd gebruikt om de tegenstander te analyseren. Op basis van wat hij ziet, past hij zijn spel aan. Natuurlijk worden alle ploegen tegenwoordig tot in detail ontleed door video-analisten en zijn er geen geheimen meer. Toch zijn er spelers die instinctief en op basis van hun ervaring aanvoelen waar een wedstrijd gewonnen kan worden. Die in alle chaos kleine dingen opvallen die anderen minder snel zien. Pep Guardiola legde eens uit waarom Lionel Messi in de eerste minuten nauwelijks beweegt. De Argentijn is dan bezig met observeren, met het verzamelen van beetjes informatie die hij later aan elkaar knoopt met bijvoorbeeld een pass die alleen hij kon zien omdat hij wist dat de verdediger die voor hem stond zijn benen meestal uit elkaar heeft staan.Op soortgelijke wijze probeert Benzema de ruimtes om hem heen te interpreteren. In het heenduel van de kwartfinale tegen Chelsea viel op dat hij vaak uit het centrum van de aanval bewoog. In de eerste minuten zag hij dat met name Thiago Silva agressief op hem doorstapte zodra hij zich liet uitzakken. Door meer als valse nummer 9 te gaan spelen, zorgde hij voor onrust en twijfel in de Chelsea-defensie. Tegelijkertijd creëerde hij ruimte voor Vinicius Júnior en Federico Valverde. De 0-1 en 0-2 die avond kwamen voort uit de slimme manier waarop Benzema gaten trok. De 1-3 na rust werd ingeleid door een foute pass van doelman Édouard Mendy op Antonio Rüdiger. Benzema profiteerde van de blunder en voltooide zijn hattrick.Die derde goal was uiteraard een gelukje. Al zal de Franse spits zeggen dat hij anticipeerde op de fout. Het was namelijk niet de eerste keer dat een keeper in de fout ging met een loerende Benzema in de buurt. In maart overkwam het PSG-doelman Gianluigi Donnarumma ook. Zijn fout leidde in de return van de achtste finale de opmerkelijke comeback in van Real. Benzema tikte toen de bal na een slechte aanname voor de voeten van de doelman weg en schoof even later op aangeven van Vinicius Júnior de 1-1 binnen. Aan de Champions League-zege van 2018 gingen ook twee keepersfouten vooraf. In de halve finale tegen Bayern München strafte Benzema een inschattingsfout van Sven Ulreich af en in de finale gooide Liverpool-doelman Loris Karius de bal tegen het uitgestoken been aan van de Fransman. Momenten die allemaal terug te brengen zijn tot spelintelligentie, concentratie en ervaring.Waardering voor zijn allround-kwaliteiten is er altijd geweest. Zonder talent en doorzettingsvermogen kun je niet vanaf 2009 overeind blijven bij een club als Real Madrid. Toch lijkt het in de berichtgeving over een totaal andere spits te gaan. Of op z'n minst over een sterk verbetering uitvoering van dezelfde speler. Hij wordt van alle kanten bewierookt, in Frankrijk vergeleken met Johan Cruijff en net als vorig jaar is vanuit Madrid een campagne gestart om hem aan de Ballon d'Or te helpen. Terwijl hij ook vaak genoeg is uitgefloten in het Santiago Bernabéu-stadion.Toen Benzema in 2017 bijtekende, werden de sociale media van de club bedolven onder de scheldpartijen en verwensingen. Hij opereerde in de schaduw van Cristiano Ronaldo en beet in interviews vaak van zich af omdat hij het beu was zich te moeten verdedigen. Hij werd als voetballer niet gezien, zo voelde hij dat. 'Toen Cristiano bij Real speelde, scoorde hij vijftig of zestig doelpunten per jaar', legde hij onlangs opnieuw uit. 'Ik moest me aanpassen aan deze realiteit. Ik moest meer ruimte geven. Toen hij vertrok, veranderde dat en was het aan mij om goals te scoren en assists te geven. Mijn spel zelf is niet veranderd, dat is nog steeds zo natuurlijk. Met dat verschil dat ik degene ben die de kansen afwerkt.'Met terugwerkende kracht wordt het werk van Benzema in de jaren dat hij minder scoorde meer op waarde geschat. Verblind door de adoratie voor Cristiano Ronaldo werd zijn rol over het hoofd gezien. Benzema zette zijn ego negen seizoenen opzij voor het team en een van de beste voetballers ter wereld. Analyseer je zijn rol in de 450 doelpunten die Ronaldo maakte voor De Koninklijke, dan kom je vanzelf tot de conclusie dat Benzema cruciaal is geweest in de manier waarop de Portugees zich kon manifesteren.Puur statistisch gezien heeft hij in ruim tien procent van zijn goals een aandeel gehad. In de Champions League en de Primera División gaf hij alleen al 47 assists op Ronaldo. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Hij paste zich als spits volledig aan en speelde een soort schaduwduels met verdedigers die door hem werden misleid. Zijn werkelijke aandeel in alle goals van Ronaldo is veel groter. Benzema levert maatwerk en kan de gedaante aannemen die zijn ploeg op dat moment nodig heeft. Nu hij de grote blikvanger is en veel vaker scoort, valt dat meer op en lijkt soms of Benzema net aan zijn carrière is begonnen.Carlo Ancelotti zocht onlangs naar het juiste woord. Hij vond dat je Benzematekort deed door hem een spits te noemen. De Italiaan merkte op dat zijn ploeg zijn identiteit verliest zodra de Fransman niet op het veld staat. Dat bleek een paar weken geleden toen Benzema niet kon meedoen tegen Barcelona en Real in eigen stadion met 0-4 werd vernederd. Zonder Benzema leek het of er tactisch niets meer klopte. De spits is veel belangrijk dan zijn doelpunten doen vermoeden. Hij is de topschutter en afmaker van de ploeg, maar Ancelotti weet ook dat veel aanvallen bij hem beginnen. Benzema geeft vaak de eerste aanzet. Hij is de dirigent die opties creëert voor zijn ploeggenoten. Door naar het middenveld te bewegen, opent hij bijvoorbeeld passlijnen. In het combinatiespel valt zijn techniek en zuiverheid op. De bal ligt bijna altijd goed.Volgens Benzema is hij dezelfde voetballer als pakweg vijf jaar geleden. Het enige verschil is dat hij niet alleen het begin- en tussenstation is, maar ook het eindstation. 'Ik probeer anderen om mij heen beter te laten spelen', vertelde hij in januari in France Football. 'Als ik speel, probeer ik het voetbal te respecteren. Tegenwoordig kijken we alleen of een speler gescoord heeft. Als ik niet scoor, zeggen ze dat ik niet goed heb gespeeld. Ik hou van voetbal als het vloeiend is, met één aanraking. Het is alsof je in een Ferrari rijdt, voetbal moet mooi en elegant zijn. Het maakt me niet uit of ik als doelpuntenmaker wordt gezien, dat ben ik niet. Iemand als Lewandowski is die doelpuntenmaker, hij is een doelpuntenmachine.'Benzema heeft al meerdere keren aangegeven dat hij een hekel heeft aan de groeiende focus op statistieken. Drie jaar geleden zei hij al eens dat hij zou stoppen met voetballen zodra hij zichzelf alleen nog in cijfers kon zien. Het gaat hem erom dat hij belangrijk is op de momenten die ertoe doen. Hij wil beslissend zijn voor het team.Voor Benzema is een assist geven of een doelpunt maken hetzelfde als een slim overstapje op het middenveld dat cruciaal bleek in de opbouw van een succesvolle aanval. Hij ziet zichzelf als een totaalvoetballer, iemand die alles kan en afhankelijk van de situatie zijn spel aanpast. Volgens Benzema ziet iedereen die totale voetballer nu omdat hij meer is gaan scoren. Niet dat hij dat mensen aanrekent. Zelfs zijn eigen vader heeft er een flinke tijd over gedaan om hem als voetballer te doorgronden, bekende hij eens. Een deel van zijn spel zit nu eenmaal weggestopt in zaken waar minder aandacht voor is als je op het veld staat om doelpunten te maken. De kern is zijn basistechniek. Hij is in de eerste plaats voetballer en daarna spits.Na de winst van de Nations League afgelopen najaar signaleerde de Franse bondscoach Didier Deschamps dat Benzema niet dezelfde voetballer was als in 2015. 'Hij is meer gefocust', zag hij. 'Als persoon heeft hij duidelijk een groei doorgemaakt.'De spits heeft weleens gezegd dat je mentaal klaar moet zijn om voor een club als Real Madrid te spelen. Hij heeft aan den lijve ondervonden hoe zwaar het shirt van de club weegt, vooral in zijn eerste jaren onder José Mourinho. Bij Real is de houdbaarheidsdatum voor gewone spelers kort. Benzema leerde van Cristiano Ronaldo dat die houdbaarheidsdatum opgerekt kan worden als je mentaal in staat bent de opofferingen te leveren die nodig zijn om elke week een topprestatie te leveren. Bij Real hebben ze Benzema zien groeien op dat vlak. In zijn eerste jaren was er op zijn mentaliteit veel aan te merken. Hij leefde niet voor de sport en teerde te veel op zijn natuurlijke aanleg.Zijn volwassenheid nam toe toen hij voor de tweede keer vader werd, een gebeurtenis die samenviel met het vertrek van Ronaldo. Een paar maanden daarvoor was hij al verhuisd naar een villa in de buurt van het trainingscomplex en de luchthaven. Met het idee training en ontspanning te optimaliseren. Met zijn privéjet is hij zo in Lyon of Dubai. 'We zijn allemaal voetballers, we zijn allemaal klaar om het veld op te gaan, om te sprinten, hoog te springen, te scoren. We hebben allemaal techniek. Maar mentaal maak je het verschil', zei hij vorig jaar in gesprek met l' Équipe.Benzema werd op zijn twintigste uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Ligue 1. Als topscorer van de competitie had hij de clubs voor het uitkiezen. Zijn levensstijl baarde zorgen en was de reden dat Barcelona afzag van een transfer. De club was bang dat hij te veel schandalen zou veroorzaken. Een inschatting die uitkwam. Benzema raakte in 2008 samen met Franck Ribéry betrokken bij een seksschandaal. De twee werden ervan beschuldigd seks te hebben gehad met een minderjarige prostituee. Benzema heeft dat altijd ontkend en is daar later voor vrijgesproken.Nietttemin is het imago van bad boy altijd aan hem blijven kleven, mede door zijn omgang met verkeerde vrienden en het verhaal rondom Mathieu Valbuena die hij in 2015 zou hebben gechanteerd met een sextape. Dat leven zegt hij definitief achter zich te hebben gelaten. In Franse media wordt hij geportretteerd als een familieman. Drie jaar geleden begon hij spontaan te huilen toen hij in een televisieshow een foto van zoontje Ibrahim te zien kreeg. Het publiek zag een trotse en kwetsbare vader. Een zachtaardige, beetje verlegen jongen die zijn privéleven zo veel mogelijk probeert af te schermen en niet snel mensen toelaat tot zijn inner circle.Net als meer spelers bij Real heeft Benzema de kelder in zijn huis omgebouwd tot een fitnessruimte. De routiniers bij de club zijn er met dank aan de bevlogenheid van Ronaldo van overtuigd geraakt dat dagelijks extra trainingen nodig zijn om het topsportleven te kunnen verlengen. Benzema heeft op dat gebied samen met Luka Modric en Casemiro een voortrekkersrol binnen de selectie. Zij nemen de jongeren mee in hun streven fit en uitgerust aan de aftrap van wedstrijden te verschijnen. Benzema doet bijvoorbeeld aan kickboksen om zijn spiervezels krachtig en soepel te houden. 'Het gaat grotendeels om ervaring en sinds mijn dertigste om het onzichtbare werk', vertelde de aanvaller vorig in gesprek met ESPN. 'Alles wat je doet na de training, als je thuiskomt. Het gaat om leren. Leren genieten van al je werk, goed rusten, goed eten. Over werken op je vrije dag. Je leert het leuk te vinden.'Fitheid is bij Benzema wel lang een issue geweest. Als kind werd hij gepest omdat hij een dikkerdje was. Naar school gaan vond hij daarom niet zo leuk. Bij Real kreeg hij in zijn eerste jaren ook te horen dat hij niet presteerde omdat hij te zwaar was. Op aanraden van Zinedine Zidane is hij toen in 2011 naar een kliniek in Italië gegaan om van zijn overtollige kilo's af te komen. Het is ook Zidane geweest die hem later als trainer uitdaagde meer van zichzelf te eisen en het allerhoogste na te streven. Hij zag dat de spits niet het maximale uit zichzelf haalde. 'Ik ben de speler geworden waarover Zidane het had. Ik ben het al drie jaar', concludeerde Benzema onlangs. De spits is op 34-jarige leeftijd zeven kilo lichter dan op zijn dertigste. En beter en completer dan hij ooit is geweest.