Verschillende Europese voetbalbonden zouden overwegen hun lidmaatschap van de wereldvoetbalbond FIFA op te zeggen als ultiem teken van protest tegen de plannen om het WK tweejaarlijks te organiseren.

Het Duitse agentschap DPA baseert zich voor die bewering op bronnen die het hebben over 'meer dan een dozijn federaties' die zo'n drastische actie niet uitsluiten indien de FIFA de plannen doordrukt om vanaf 2026 elke twee jaar een wereldbeker te houden. De UEFA en de Zuid-Amerikaanse Conmebol zijn vanaf het begin uitgesproken tegenstander van de plannen die de FIFA in een studiegroep onder leiding van Arsène Wenger uitwerkt. Ook het IOC toonde zich weinig enthousiast omdat een tweejaarlijks WK andere sporten zou schaden. Vandaag/woensdag organiseert het bestuur van de FIFA een vergadering waar het onderwerp op de agenda staat. Naar verluidt zat FIFA-voorzitter Gianni Infantino dinsdag samen met vertegenwoordigers van Europese bonden en ging het over de hervorming van de kalender die vanaf 2024 op het programma staat. FIFA-leden kunnen volgens de statuten de organisatie verlaten op het einde van een kalenderjaar. Ze moeten dat wel zes maanden op voorhand aankondigen. Deze landen moge blijven deelnemen aan UEFA-toernooien maar niet meer aan FIFA-competities zoals het WK.