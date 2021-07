In samenwerking met MBP School of Coaches brengen we na iedere speeldag een analyse van de beste spelers van de afgelopen ronde. In de 1/8 finales sprongen vooral Thorgan Hazard, Jack Grealish en Alvaro Morata in het oog.

Tijdens de 1/8 finales van het EK hebben we ons te goed kunnen doen aan een aantal geweldige wedstrijden, gelardeerd met uiteenlopende emoties en fantastische goals. Sommige spelers hebben bijgedragen tot het succes van hun ploeg, niet alleen met doelpunten maar ook met de oplossingen die ze aandroegen om de tegenstander te ontregelen.

De MBP School of Coaches analyseerde het spel van drie voetballers uit de 1/8 finales.

Thorgan Hazard - België

De speler van Borussia Dortmund voetbalt bij de Rode Duivels op een voor hem ongewone plaats, maar zet daar uitzonderlijke prestaties neer.

De broer van Eden heeft een sleutelrol in het aanvallende spel van de Belgen, zowel in de opbouw als in de afwerking. We hebben er een aantal facetten van zijn spel uitgelicht:

1) hij biedt passmogelijkheden aan terwijl hij het spel breed houdt

Een van de essentiële factoren van de impact van Thorgan Hazard, en zeker in de match tegen Portugal, is dat hij op verschillende momenten belangrijk is. Op zijn linkervleugel hield hij te allen tijde het spel breed en was hij tegelijkertijd in staat om een passlijn aan te bieden aan de ploegmaat die in balbezit was. Zo zorgt hij ervoor dat er steeds een afspeelmogelijkheid is.

. © MBP School of coaches

. © MBP School of coaches

2) voordeel halen uit de controle van de bal

Dankzij dit facet won België de match tegen Portugal. Doordat zijn eerste baltoets meteen een voordeel opleverde ten opzichte van zijn directe tegenstrever, had hij de tijd om aan te leggen en tot een schot te komen.

. © MBP School of coaches

. © MBP School of coaches

Jack Grealisch - Engeland

De inbreng van Jack Grealish in de 70e minuut van Engeland-Duitsland veranderde het aanvallende spel van de Engelsen volledig.

Wanneer de sterspeler van Aston Villa vanop de linkerflank naar binnen sneed, trok hij een Duitse verdediger met zich mee, waardoor de linkerflank open lag voor Luke Shaw, wat leidde tot het eerste doelpunt.

De voornaamste eigenschap van het spel van Grealish is dat hij het spel verticaal opbouwt. De in Birmingham geboren middenvelder blinkt vooral uit in het laatste derde van het veld. Hij begrijpt als geen ander wanneer hij welke pass moet geven, zoals bij de eerste goal.

. © MBP School of coaches

. © MBP School of coaches

Álvaro Morata - Spanje

De Spaanse spits kreeg de laatste weken heel wat over zich heen omdat zijn afwerking te wensen overliet. Toch bleef Luis Enrique vertrouwen in hem hebben.

En dat loonde, want tegen Kroatië was de speler van Juventus cruciaal in de opbouw van het spel, met name door de volgende kenmerken:

1) Steun tussen de linies

Tijdens de 1/8 finale tegen Kroatië leek het onmogelijk om passlijnen te vinden tussen het middenveld en de aanval door de mandekking van de Kroaten, die de drie Spaanse middenvelders bezighielden. Morata kwam zich aanbieden tussen de linies zodat zijn ploeg onder de Kroatische druk kon uitkomen.

. © MBP School of coaches

. © MBP School of coaches

Van zodra hij de bal kreeg, had hij dan ook bovendien de tijd en ruimte om naar voren te voetballen.

2) Aanspeelbaar blijven in de aanval

Een ander aspect dat Morata meesterlijk beheerste, was dat hij ervoor zorgde dat de Spaanse aanvallen vloeiend konden blijven lopen. Van zodra de bal op de helft van de tegenstander was, bleef de spits zich aanbieden zodat zijn ploegmaats afspeelmogelijkheden hadden en de aanval verder kon gaan.

. © MBP School of coaches

. © MBP School of coaches

