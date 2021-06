In samenwerking met MBP School of Coaches brengen we na iedere speeldag een analyse van de beste spelers van de ronde. Op speeldag 3 was het genieten van de prestaties van Luka Modric, Sergio Busquets en Georginio Wijnaldum.

Luka Modric (Kroatië)

De eerste topper van de derde speeldag is geen onbekende. Luka Modric is een legende bij Kroatië en speelde een uitmuntende wedstrijd tegen Schotland, waardoor de Kroaten doorstootten naar de volgende ronde. De 35-jarige Modric bepaalde het tempo van de wedstrijd en maakte zijn wedstrijd af met een sublieme goal met buitenkant voet.

Een van de grote sterktes van Modric is zijn talent om het spel te lezen. De middenvelder van Real Madrid kon op ieder moment de noden van zijn team identificeren en zo zijn passes aanpassen aan de druk. In de situaties waarin Schotland erg hoog kwam te staan of wanneer alles op een vierkante meter stond, gebruikte Modric zijn lange ballen om het spel te verleggen en zo onder de druk uit te komen.

© MBP School of Coaches

© MBP School of Coaches

© MBP School of Coaches

Maar het is niet enkel aan de bal dat Modric het verschil maakt. Ook zonder toonde hij zich tegen Schotland erg sterk. Hij wist altijd de ruimtes tussen de linies op te zoeken en van daaruit de bal te krijgen en te verdelen. Tegen Schotland plaatste hij zich zo altijd tussen de twee verdedigende middenvelders, waardoor een van de drie verdedigers moest uitkomen op hem. Dat zorgde dan weer voor een onevenwicht in de verdediging waardoor er ruimte kwam voor de andere spelers.

© MBP School of Coaches

© MBP School of Coaches

Georginio Wijnaldum (Nederland)

Wijnaldum is een van de grote namen op dit EK. Een revelatie kan je hem eigenlijk niet meer noemen, maar hij is toch alleszins een naam die blijft hangen momenteel. De nieuwbakken PSG-speler paste zich zonder moeite aan aan de aanvallende structuur van Frank de Boer en weet zich daar volledig in te laten zien.

Met een iets meer vooruitgeschoven positie dan zijn collega's Frenkie de Jong of Ryan Gravenberch/Maarten de Roon, komt Wijnaldum altijd op veelbelovende plekken te staan in de tweede lijn om zo de 'surprise'-factor van de Nederlandse aanval te zijn.

Omdat Wijnaldum zo vaak naar voren schuift, komt hij vaak op een positie te staan waar hij de aanval maar gewoon hoeft af te maken. Tegen Oekraïne en Noord-Macedonië toonde hij zichzelf als een speler die altijd op de juiste plaats staat om een rebound binnen te tikken.

© MBP School of Coaches

© MBP School of Coaches

Sergio Busquets (Spanje)

Na een coronabesmetting is Sergio Busquets helemaal terug in het Spaanse team. Met hem in het team verloopt het spel van Luis Enrique ook net iets vlotter. Bovendien was de ervaren middenvelder van Spanje ook de man die controle had over het tempo van de Spaanse ploeg en dus de aanvallen zelf ook opzette.

Busquets speelterrein is altijd in het centrale gedeelte. De 32-jarige Spanjaard liep dan ook steeds met de bal door het centrum van de andere partij. Zo is hij een van de eerste aanspeelpunten voor zijn eigen verdedigers én kan hij de ruimtes zoeken op het andere deel van het veld.

© MBP School of Coaches

© MBP School of Coaches

Wanneer hij dan die ruimtes vond, zocht hij ook steeds naar een mogelijkheid om de bal naar voren te spelen. Zo kon hij het Spaanse team neerplanten op de andere kant van het veld en zorgde hij ervoor dat zijn teamgenoten steeds gevaarlijk konden zijn als ze zich vrij liepen.

© MBP School of Coaches

© MBP School of Coaches

Luka Modric (Kroatië)De eerste topper van de derde speeldag is geen onbekende. Luka Modric is een legende bij Kroatië en speelde een uitmuntende wedstrijd tegen Schotland, waardoor de Kroaten doorstootten naar de volgende ronde. De 35-jarige Modric bepaalde het tempo van de wedstrijd en maakte zijn wedstrijd af met een sublieme goal met buitenkant voet. Een van de grote sterktes van Modric is zijn talent om het spel te lezen. De middenvelder van Real Madrid kon op ieder moment de noden van zijn team identificeren en zo zijn passes aanpassen aan de druk. In de situaties waarin Schotland erg hoog kwam te staan of wanneer alles op een vierkante meter stond, gebruikte Modric zijn lange ballen om het spel te verleggen en zo onder de druk uit te komen.Maar het is niet enkel aan de bal dat Modric het verschil maakt. Ook zonder toonde hij zich tegen Schotland erg sterk. Hij wist altijd de ruimtes tussen de linies op te zoeken en van daaruit de bal te krijgen en te verdelen. Tegen Schotland plaatste hij zich zo altijd tussen de twee verdedigende middenvelders, waardoor een van de drie verdedigers moest uitkomen op hem. Dat zorgde dan weer voor een onevenwicht in de verdediging waardoor er ruimte kwam voor de andere spelers. Georginio Wijnaldum (Nederland)Wijnaldum is een van de grote namen op dit EK. Een revelatie kan je hem eigenlijk niet meer noemen, maar hij is toch alleszins een naam die blijft hangen momenteel. De nieuwbakken PSG-speler paste zich zonder moeite aan aan de aanvallende structuur van Frank de Boer en weet zich daar volledig in te laten zien.Met een iets meer vooruitgeschoven positie dan zijn collega's Frenkie de Jong of Ryan Gravenberch/Maarten de Roon, komt Wijnaldum altijd op veelbelovende plekken te staan in de tweede lijn om zo de 'surprise'-factor van de Nederlandse aanval te zijn.Omdat Wijnaldum zo vaak naar voren schuift, komt hij vaak op een positie te staan waar hij de aanval maar gewoon hoeft af te maken. Tegen Oekraïne en Noord-Macedonië toonde hij zichzelf als een speler die altijd op de juiste plaats staat om een rebound binnen te tikken.Sergio Busquets (Spanje) Na een coronabesmetting is Sergio Busquets helemaal terug in het Spaanse team. Met hem in het team verloopt het spel van Luis Enrique ook net iets vlotter. Bovendien was de ervaren middenvelder van Spanje ook de man die controle had over het tempo van de Spaanse ploeg en dus de aanvallen zelf ook opzette.Busquets speelterrein is altijd in het centrale gedeelte. De 32-jarige Spanjaard liep dan ook steeds met de bal door het centrum van de andere partij. Zo is hij een van de eerste aanspeelpunten voor zijn eigen verdedigers én kan hij de ruimtes zoeken op het andere deel van het veld.Wanneer hij dan die ruimtes vond, zocht hij ook steeds naar een mogelijkheid om de bal naar voren te spelen. Zo kon hij het Spaanse team neerplanten op de andere kant van het veld en zorgde hij ervoor dat zijn teamgenoten steeds gevaarlijk konden zijn als ze zich vrij liepen.