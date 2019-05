Op de valreep geen Champions League-finale, maar Ajax was - zonder suikeroom uit een oliestaat - met relatief beperkte middelen de grootste en rijkste Europese clubs de baas. Pieter Jansen van BoldData, data-expert én Ajax-fan, ziet zes lessen die andere organisaties kunnen trekken uit het succes van de Amsterdammers.

Maak gebruik van de nieuwste technologie en data

Ajax is niet zo kapitaalkrachtig als Juventus, Real Madrid of Manchester City. Ze kunnen dus ook niet achter elke speler eentje in de selectie zetten die net zo goed is. Hierdoor is het keurkorps noodgedwongen een stuk dunner dan bij de Europese topclubs. Het is dus zaak om spelers fit te houden. Een tackle kun je niet altijd ontwijken, maar je kunt met de juiste begeleiding overbelasting voorkomen. Het is best handig dat je spelers fit blijven tot het einde van het seizoen, dan worden immers de prijzen uitgereikt.

Het valt op dat de selectie van Ajax fit is en blijft. Dat komt omdat spelers tijdens trainingen individueel met de modernste technieken worden gevolgd. Zelfs de nachtrust wordt gemonitord. Springen seinen op rood, dan krijgen spelers rust of een aangepast trainingsschema.

Meten is weten, analyseer daarom zoveel mogelijk data binnen en buiten je bedrijf. Daarmee kom je tot inzichten waarmee je kosten bespaart, nieuwe businesskansen vindt of zelfs nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelt. Sluit daarom, net zoals Ajax, zoveel mogelijk databronnen aan op de modernste analysetools. Hiermee krijg je inzicht in de huidige situatie en maak je je bedrijf fitter, nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan data driven marketing.

Durf te investeren

Tijdens de periode onder trainer Frank de Boer werd weinig geïnvesteerd in het spelersmateriaal. Kwaliteit moest vanuit de jeugd komen, dat was de filosofie. Onder coach Erik ten Hag werden met Dusan Tadic en Daley Blind in korte tijd - voor Ajax-begrippen - relatief dure spelers aangetrokken. Deze ervaren, dragende spelers bewijzen bijna wekelijks dat hun aankoop meer dan gerechtvaardigd blijkt. 'De kost gaat voor de baat uit' is niet voor niets al honderden jaren een bekend gezegde. Zonder investering komt een bedrijf niet vooruit. Dat moeten natuurlijk wel overwogen investeringen zijn die echt meerwaarde aan de business leveren. Om nieuwe technologie of experts aan te trekken is naast financiële middelen ook een gezonde portie lef nodig.

Haal expertise van buiten je bedrijfs(cultuur)

Rinus Michels en Louis van Gaal zijn goede coaches, maar wat Ten Hag presteert is van een veel hoger niveau. De afgelopen 20 jaar heeft het grote geld de Europese top met raketsnelheid losgeschoten van de subtop. Het succes van Ajax ligt in de expertise van een man die volgens vele Amsterdammers helemaal geen trainer van hun club had mogen worden. Hij komt niet uit de Amsterdamse voetbalcultuur, hij is niet eens een Amsterdammer en spreekt met een 'provinciaals' accent. Dat gaf en geeft hem soms nog - volledig onterecht -weinig krediet bij de kenners. Ajax haalde met het duo Ten Hag en assistent Alfred Schreuder twee nieuwe werknemers binnen op basis van kwaliteit, niet op basis van afkomst of cultuur. Het voorkomen van mensen maakt wel een eerste indruk, maar probeer daar doorheen te kijken en beoordeel personeel op kwaliteit, niet op afkomst of voorkomen.

Beloon goede werknemers

De voetballerij is de wereld van het grote geld en dito salarissen. Na de fluwelen revolutie van Johan Cruijff hanteerde Ajax echter een salarisplafond. Dat is inmiddels verleden tijd. De salarissen van Tadic, Blind, Ziyech en De Jong zijn opgeschroefd naar internationaal niveau. Hierdoor blijft kwaliteit behouden en daarmee wordt het succes en aantrekkingskracht vergroot.

Vier je successen

'We zijn de besten, niet alleen van Amsterdam, maar ook van Rotterdam, van Eindhoven, Nederland, Europa en de wereld.' Louis van Gaal stak in 1995 het geluk na het winnen van de wereldbeker voor clubteams niet onder stoelen of banken. Ook niet-voetballiefhebbers herkennen de overwinningsspeech van de succesvolle Nederlandse trainer. Technisch directeur Marc Overmars kon na de overwinning op Juventus zijn geluk niet op en maakte in Turijn een iconische buikschuiver die de wereld overging.

Wat je hiervan kunt leren? Deel je successen met de wereld. Het is een goedkope en succesvolle marketing tool. Heb je een mijlpaal bereikt? Pak de megafoon. Post je succes op je website, deel het in de nieuwsbrief of stuur een persbericht uit.

Durf groot te dromen

De laatste keer dat Ajax de Champions League won was in 1995. De afgelopen 20 jaar kwam de club niet eens in de buurt van de finale. Maar technisch directeur Marc Overmars bleef heilig geloven in internationaal succes. In een interview met Voetbal International vier jaar geleden voorspelde hij de winst van Ajax. 'Ik geloof in cyclussen in voetbal. Tussen de laatste Europa Cup in 1973 en onze Champions League winst zat 22 jaar. Ergens in de komende seizoenen moet het lukken om de lat opnieuw aan te tikken.'

Neem een voorbeeld aan Overmars en durf groot te dromen. Focus op de lange termijn en laat je niet uit het veld slaan. Zelfs als het onmogelijk lijkt.