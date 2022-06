Na heel wat geflirt de laatste maanden is de deal nu eindelijk rond. Divock Origi tekende bij Milan een contract voor vier seizoenen en zal vooral op zoek willen gaan naar speelminuten.

De legende van Liverpool is geland in Milaan. Het was groot nieuws in de Italiaanse pers dat Divock Origi tekende bij de nieuwe landskampioen. Bij de Reds had de Rode Duivel namelijk alles gewonnen wat er te winnen viel met de Premier League, FA Cup, League Cup, Champions League en het WK voor clubs. Een echte kampioen dus voor Milan, maar het is er wel eentje die bij Liverpool nauwelijks aan de bak kwam. In de voorbije twee seizoenen kwam hij niet verder dan 1000 minuten, het equivalent van ongeveer tien wedstrijden. En buiten enkele ongelooflijke doelpunten - denk maar aan de Champions Leaguecampagne van 2018/19 - scoorde hij ook niet vaak. Waarom koos Milan dan voor hem en waarom is het zo'n groot nieuws? Ten eerste past Origi in de filosofie van de club. Ondanks de overname door het Amerikaanse investeringsfonds en het succesvolle seizoen 2021/22 hebben de Rossoneri geen geld op overschot. Een Origi die transfervrij op de markt komt, is dan een opportuniteit. De 27-jarige Belg is dan ook niet enkel goedkoop, hij brengt ook een karrenvracht aan ervaring met zich mee, met dus onder meer de winst in de Champions League. Ervaring die het nieuwe bestuur belangrijk vindt om Milan opnieuw naar de Europese top te loodsen. Ten tweede is Origi, ondanks alles, ook een naam. Door die CL-campagne drie jaar geleden, waarin hij tweemaal scoorde in de legendarische terugwedstrijd van de halve finale tegen Barcelona en later ook raak trof in de gewonnen finale, werd onze landgenoot een echte cultheld, zowel binnen als buiten Liverpool. Bovendien is hij de eerste aanwinst van het nieuwe RedBird-bestuur, waardoor de kranten net iets geïnteresseerder zijn dan anders, en past Origi met zijn oog voor mode perfect bij dé modestad van Italië. In tegenstelling tot het kille Engeland worden zijn opvallende outfits en kapsels in de Laars erg gesmaakt.Eindelijk basisspeler?Origi is niet enkel een financiële opportuniteit, hij heeft ook het ideale profiel voor een speler van Milan onder coach Stefano Pioli. De Italiaanse kampioenenmaker heeft in zijn zoektocht naar versterkingen vooral interesse in spelers die erg flexibel en multi-inzetbaar zijn. Vorig seizoen moest Pioli steeds teruggrijpen naar het 4-2-3-1-systeem, maar volgend seizoen wil hij meer onvoorspelbaarheid in het spel. En dat betekent dus voetballen in verschillende formaties. Met een speler als Origi, die diep in de aanval, als tweede spits én op de flanken uit de voeten kan, is het mogelijk om de tegenstander tijdens het spel te verwarren. In die optiek zijn ook de andere transferdoelwitten zoals Noa Lang, Charles De Ketelaere, Hakim Ziyech en Marco Asensio logische keuzes.De rol die hij echter het meest lijkt te zullen invullen, is die van schaduwspits naast Olivier Giroud, maar het kan ook zomaar zijn dat Origi uitgespeeld wordt in de spits. Giroud wordt in september namelijk al 36 en was vorig seizoen ook niet altijd de eerste keuze van Pioli. Uiteindelijk kwam hij nog aan 14 goals in de Serie A, maar hij werd pas echt gebruikt vanaf de jaarwisseling. En met een 41-jarige Zlatan Ibrahimovic die nog tot januari out is met een knieblessure, ligt de weg open voor Origi om eerste spits te worden en eindelijk echt aan minuten te komen.Met de komst van Origi lijkt Milan stilaan een Belgisch bastion te worden met, zoals eerder gezegd, ook de interesse in Lang en De Ketelaere én Saelemaekers die er momenteel al aan de slag is. Maar wat betekent de transfer van de Rode Duivel voor die andere dossiers? Op zich niet zo heel veel, want van het transferbudget van Milan - zo'n 50 miljoen euro - gaat er eigenlijk niets naar de snelle spits. Het zou wel straf zijn dat Milan zowel Lang als De Ketelaere haalt met dat geld. Beide Clubspelers zouden namelijk respectievelijk 20 en 40 miljoen euro moeten kosten en dat valt niet te rijmen met het beschikbare budget. Bovendien heeft Milan met Origi nu al iemand extra die eventueel op de flanken kan spelen, waardoor een transfer van Lang bijvoorbeeld minder belangrijk lijkt.Voor Saelemaekers kan het wel slecht nieuws betekenen. De Rode Duivel begon afgelopen seizoen erg goed, maar zakte na Nieuwjaar volledig terug en stond op het einde van het jaar nauwelijks nog in de basis. Deze zomer zou Milan dan ook wel eens afscheid van hem kunnen nemen, want hij werd al bij enkele transfers aangeboden als pasmunt. Met de komst van Origi en zeker die van De Ketelaere of Asensio, lijkt zijn rol uitgespeeld bij de Italiaanse kampioen.Wachten, wachten, wachtenDe transfer van Origi stond al lang in de steigers, want al in januari kwamen er berichten vanuit Italië dat de Rode Duivel naar San Siro zou komen. Toch duurde het nog tot deze week vooraleer alles officieel werd. Origi moest namelijk om drie redenen heel wat geduld uitoefenen. Ten eerste kwam Milan plots in een overnameproces terecht, met eerst het Bahreinse InvestCorp als topfavoriet en vervolgens RedBird dat voor meer dan een miljard de mythische club overnam. Transferdossiers worden dan al eens minder belangrijk. Ten tweede waren/zijn er de contractonderhandelingen met technisch directeur Paolo Maldini en sportief directeur Frederic Massara, de twee architecten achter het nieuwe succes van de Rossoneri. Hun contracten lopen deze week af en lang werd er geen akkoord gevonden. Ondertussen lijkt dat toch in orde te komen, waardoor beide heren zich terug volledig konden richten op de zomertransfers.Ten slotte was het voor Milan ook zoeken naar nieuw geld voor transfers. Dat kwam van RedBird, maar ook uit een nieuwe sponsorcontract met Puma dat pas deze week verlengd werd en zo'n 30 miljoen per seizoen moet opleveren, zo'n 15 miljoen meer dan voordien.Milan is met andere woorden werk aan het maken van een nieuw tijdperk en Origi is daarbij de eerste bouwsteen. Nu is het aan de legende van Liverpool om opnieuw aan spelen toe te komen en zichzelf in de kijker te spelen van Roberto Martínez. Wie weet krijgt deze transfer dan ook een vervolg in Qatar.