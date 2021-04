Met enkele cruciale doelpunten heeft Divock Origi zijn status als clublegende voor Liverpool wel vast, maar nu lijkt hij in een doodlopende straat te zitten.

Dinsdag 4 november, 2019. De dag voor de Champions Leaguewedstrijd tussen Liverpool en KRC Genk vraagt een Britse journalist naar Jürgen Klopps mening over de Genkse opleiding. 'Sommige grote spelers komen uit Genk. Kevin De Bruyne, Kalidou Koulibaly, Wilfred Ndidi...', somt hij op. Al snel onderbreekt de Duitser de reporter: 'Vergeet Divock Origi niet. Hij is trouwens een Liverpoollegende.'Het zijn geen loze woorden. Hoewel hij de afgelopen jaren hooguit een supersub was, geven Origis bepalende goals tegen onder andere Everton, Barcelona en in de Champions Leaguefinale tegen Tottenham Hotspur hem die cultstatus. Na Mohamed Salah is hij wellicht de speler die The Kop het hardst op zijn grondvesten deed daveren. Het is een rol waarmee hij kon leven binnen de kampioenenploeg, ook al waren de verwachtingen na zijn doorbraak in 2014 iets groter.Aan elk sprookje komt echter een einde. In het seizoen 2018/19, na een uitleenbeurt aan het toen noodlijdende Wolfsburg, kwamen zijn kansen na een blessure voornamelijk vanaf de drukke winterperiode. In amper 763 speelminuten kwam hij tot acht doelpunten, één goal om de 95 minuten dus. Daar voegde hij ook twee assists aan toe. Vorig seizoen kwam hij zelfs 42 keer in actie, goed voor 1426 minuten, zes doelpunten en vier assists.Twee keer zoveel tijd op het veld, maar de productie stagneerde. Stemde dat zijn trainer niet tevreden, ondanks de eerste Premier Leaguetitel voor The Reds? Klaarblijkelijk, want de club achtte het nodig om bijna 45 miljoen euro te betalen voor Diogo Jota, die snel kansen kreeg en een impact had. 'Ik kan niet al mijn aanvallers opstellen. We hebben daar ook betere opties dan elders op het veld', verklaarde Klopp begin december over de Belgische afwezige. Zelfs tijdens Jota's blessure (van 13 december tot 4 maart) kreeg onze landgenoot amper speelgelegenheid.Net iets meer dan 500 minuten speeltijd en en een voet in drie goals, waarvan twee in de Carabao Cup, zijn het resultaat van een pover seizoen. Met de terugkeer van Diogo Jota ziet het er niet naar uit dat de polyvalente aanvaller zijn seizoen van twee jaar geleden kan evenaren.Zijn oefenmeester is niet per se ontevreden over de weinige goals, maar vooral over de prestaties. In november mocht hij in de 0-2-verliespartij tegen Atalanta wel eens starten, maar werd hij na een uur gewisseld. 'We maakten geen gebruik van hun mandekking om openingen te vinden en we maakten slechte keuzes. Het was nogal intens voor de spelers die niet veel aan de bak komen', wees Klopp na de wedstrijd onder andere naar zijn statische 'legende'.Door zijn nieuwe ploeggenoot is het aantal kansen echter sterk afgenomen en hij kon nog niet tonen dat hij die extra kansen waard is, zelfs niet toen de Liverpoolfrontlinie in een zware dip zat. Origi heeft de afgelopen jaren nooit naar een transfer gevraagd. Hij wees in 2019 zelfs de kans af om naar Wolverhampton te trekken en tekende toen een nieuwe deal tot 2024.Volgens The Athletic is Liverpool bereid om deze zomer te luisteren naar een bod voor zijn bankzitter. Hoewel Origi nog drie jaar onder contract ligt en liever bij de club blijft dan te vertrekken, lijkt het misschien toch wijs om te luisteren als er aanbiedingen komen. De in Oostende geboren aanvaller wordt zondag 26 jaar en het zou zonde zijn mocht hij zijn piekjaren verspillen op de bank.