Op zijn weg naar la Liga passeerde de Togolees bij STVV. In Spanje speelde hij zich in de kijker van de topclubs.

Het is al bijna twee zomers geleden dat DjenéDakonam Sint-Truiden achter zich gelaten heeft. Hij vertrok er even discreet als hij gekomen was. In de driemansdefensie die Ivan Leko op Stayen geïnstalleerd had, was de stevige, Togolese verdediger een vaste waarde. Zijn lengte (1,78 meter) had hij niet mee, maar in de duels was hij onverzettelijk.

Hij werd naar Getafe gehaald door José Bordalás, de coach die hem al kende van bij Alcorcón, dat toen nog bestuurd werd door Roland Duchâtelet. Bij de Madrileense club werd Djené al snel een van de favoriete spelers. Zijn eenvoud, gesymboliseerd in een foto van hem op het openbaar vervoer in de Spaanse hoofdstad, charmeerde het publiek.

Na één seizoen was er al meteen prestigieuze interesse. FC Sevilla dacht aan de ex-speler van STVV als vervanger voor Clément Lenglet, die naar FC Barcelona trok. Ook Leicester City lag op de loer mocht Harry Maguire er vertrekken. Maar uiteindelijk bleef Djené bij Getafe. Hij kreeg er een nieuw contract met een opstapclausule van 35 miljoen euro. Afgelopen seizoen bevestigde hij. Getafe miste onlangs op een haar na een ticket voor de Champions League.

In het elftal van het seizoen dat door de lezers van Marca wordt gekozen, staat Djené mooi tussen Jordi Alba en Gerard Piqué. 'Hij is in staat om aanvallers van het kaliber van Luis Suárez en Diego Costa in zijn achterzak te steken', zegt Bordalás over hem.

Logisch dus dat er heel wat clubs voor hem in de rij staan. In Spanje zou Atlético geïnteresseerd zijn, maar de meest concrete interesse komt uit Londen. Unai Emery, de coach van Arsenal, is Djené in hoogsteigen persoon komen scouten. Dat gebeurde tijdens de match in Valencia, en daarin was de verdediger outstanding. Verwelkomen de Gunners, zoveel jaren na Gervinho, straks nog eens een speler die in de Belgische eerste klasse gevoetbald heeft?