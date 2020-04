Goed nieuws voor voetbalfreaks en/of Liverpoolfans in deze competitieloze dagen. Producent Vertical Social Club plaatste deze week een docufilm over Sadio Mané op YouTube.

De film werd ingeblikt door regisseuse Peta Jenkins, die de ster van Liverpool FC volgde in 2018 en 2019. Een periode waarin de Senegalese pocketspits uitblonk bij de Reds, zowel in de Premier League als in de Champions League (vorig seizoen winst in de finale tegen Tottenham). Bekende Reds als Virgil van Dijk, Giorgino Wijnaldum en Mo Salah vertellen anekdotes over hun ploeggenoot en ook coach Jürgen Klopp wordt exclusief geïnterviewd.

Maar er zit ook een rootsverhaal in verweven. De cameraploeg krijgt een inkijk in (een stuk van) het verleden en privéleven van Sadio Mané. Zo trokken ze naar Bambali, zijn home town in Senegal, waar ze spraken met oude vrienden, trainers en familie over hoe hij -flink tegen de zin van zijn ouders- toch voor een profcarrière als voetballer koos. Er zijn mooie beelden die zijn heldendom in zijn vaderland illustreren, en Mané wordt ook gevolgd tijdens de Africa Cup van vorige zomer, toen Senegal de finale bereikte maar verloor van Algerije. Mede-internationals Cheikhou Kouyaté en Kalidou Koulibaly, twee oude bekenden van onze Jupiler Pro League, komen aan het woord.

We zien verder ook Mané die een rondleiding geeft in zijn luxueuze buitenverblijf in Spanje. Stukjes van een lang interview met de aalvlugge flankaanvaller zorgen voor begeleidende commentaar. Hij vertelt onder andere over zijn moeilijke periode bij FC Metz, waar hij kampte met een ernstige pubalgie en even vreesde voor zijn carrière.

Deze gratis docufilm haalt niet het niveau van bijvoorbeeld het werk van de bekroonde regisseur Asif Kapadia (Maradona, Senna), daarvoor steekt er te weinig creativiteit in de cameravoering of plotopbouw, voelt het geheel iets te veel aan als een hagiografie van een op aarde neergedaalde engel en moet u er vooral ook de reclame voor New Balance bijnemen. De persoonlijke kledingsponsor van Mané stond immers mee in voor de realisatie van deze film. Voor wat, hoort wat uiteraard.

Maar u kan gerust zijn, voor voetbalfreaks, Liverpoolfans of simpelweg liefhebbers die Mané graag bezig zien en verder weinig om handen hebben in deze tijden van lockdown, is dit een mooi meegenomen weggevertje.

Bekijk hieronder de documentaire.

