Dodelijk efficiënt Club Brugge walst over AS Monaco

Hans Vanaken opende de score in de 12e minuut. De Limburger stond op de juiste plek om de voorzet van Mats Rits binnen te tikken. Vijf minuten later verdubbelde Vanaken de score vanop de stip. De bezoekers hadden die strafschop gekregen voor handspel in de zestienmeter. Wesley Moraes (24.) duwde Monaco met een harde trap in de rechterhoek nog dieper de put in. Zo stond het plots 0-3 in Monaco. Youri Tielemans probeerde nog te milderen, maar Ethan Horvath was alert.

In de tweede helft was het tempo wat uit de wedstrijd. Monaco probeerde nog, maar stootte telkens op een sterke Horvath. Aan de overkant bedankte een diepgestuurde Ruud Vormer (85.), opnieuw in de basis na twee duels als bankzitter, door de eindcijfers op het bord te zetten. Club pakt zo voor het eerst sinds 2005 nog eens de volle buit in een Champions League-duel en zette een stap richting Europese overwintering: het klimt met vier punten naar de derde plaats in groep A. Monaco is de hekkensluiter met 1 punt uit 4 wedstrijden.

Leider Dortmund (9 punten) en eerste achtervolger Atletico (6 punten) staan dinsdagavond oog in oog met elkaar. In het duel tussen Rode Ster Belgrado en uittredend Champions League-finalist Liverpool wonnen de Serviërs verrassend met 2-0. Marko Marin (ex-Anderlecht) rolde The Reds in de eerste helft eigenhandig op met doelpunten in de 22e en 29e minuut.

Divock Origi mocht in de 79e minuut invallen voor Liverpool, Simon Mignolet zat als tweede doelman op de bank. Liverpool is met 6 punten nog steeds leider in groep C, maar kan die positie later op de avond kwijtraken aan de winnaar van het duel tussen Napoli en Paris Saint-Germain.