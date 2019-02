Dodi Lukebakio: 'De hattrick tegen Bayern deed mij niet zoveel... misschien is dat mijn probleem'

Met gemiddeld één goal om de 93 minuten was Dodi Lukebakio in 2018 de efficiëntste Belg in Europa. De speler zelf reageert verrast wanneer we hem die statistiek voorleggen: 'Ah oké! Ik ben een aanvaller, dus ik hou van statistieken, maar deze kende ik niet. Ik kan alleen maar tevreden zijn, als je weet dat mannen als Dries Mertens, Eden Hazard, Romelu Lukaku et cetera er dertig op een seizoen maken.

'Dat kan mij alleen maar boosten. Vroeger had ik de neiging om na een succes te denken dat ik er al was. Maar zo ben ik nu niet meer: ik weet waartoe ik in staat ben en wat ik nog moet leren.'

Hij refereert naar zijn turbulente doorbraakperiode bij RSC Anderlecht, waar hij opgeleid werd en iets te snel dacht dat hij het gemaakt had. 'Het ging snel: ik ben beginnen trainen met de eerste ploeg van Anderlecht toen ik zeventien was en van de ene dag op de andere werd mij gezegd dat ik in de wedstrijdselectie zou zitten.

'Het eerste elftal is een andere wereld dan de jeugd. Je moet je op dat moment een heleboel vragen stellen, dat je nog meer moet werken... En als je het niet doet, wordt het snel heel moeilijk. Maar zonder opscheppen: ik had het talent en dat zou niet weggaan. Wat ik moet leren, is het mentale aspect. Nu ben ik op de goeie weg.'

'Je hebt eerlijke mensen nodig, die je de waarheid durven te zeggen: als je nul bent geweest, ben je nul geweest, punt. Het is niet de fout van anderen of van de coach. Het is zo dat je eruit geraakt, je ervan bewust wordt en progressie maakt', vertelt hij welke lessen hij uit die periode leerde.

Vier wekkers

Een ander werkpunt was zijn stiptheid, ook dat pakte Lukebakio ondertussen aan: 'Dat maakte deel van mij uit, dat was een gewoonte die moeilijk af te leren was. Maar we kunnen niet zeggen dat ik niet gedisciplineerd was. In plaats van een etiket op mij te kleven, moest ik geholpen worden. Ik was jong, ik kon nog geen ervaring hebben. Het is ook aan de club om zijn jonge spelers te beschermen. Ik weet dat ik niet volledig fout was in dat verhaal, maar ik nam mijn verantwoordelijkheid op en leerde daarvan. Nu zet ik vier wekkers om zeker te zijn dat ik op het goede moment wakker ben.' (lacht)

Zijn moment de gloire beleefde Lukebakio eind vorig jaar toen hij tegen het grote Bayern München zowaar een hattrick lukte. Gevraagd naar wat dat met hem deed, blijft de Congolese Belg zeer cool: 'Niet veel... Misschien is dat mijn probleem. (lacht) Uiteraard deed het me goed en was ik nieuwsgierig om mij te meten met mannen die in de Champions League uitkomen, maar het was niet zo dat ik mij tijdens de wedstrijd tegen mezelf zei: wauw, ik maakte drie goals in Bayern!'