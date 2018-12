Dodi Lukebakio treedt met hattrick tegen Bayern in voetsporen van Cristiano Ronaldo

'Dit was mijn beste wedstrijd ooit', reageerde de 21-jarige belofte-international.

Lukebakio, nog altijd eigendom van het Engelse Watford, milderde op slag van rust toen Bayern 2-0 voor stond. De Duitse kampioen diepte na de koffie de kloof snel uit tot 3-1, maar dat was buiten de Belg gerekend. Met twee nieuwe goals sleepte Lukebakio alsnog een punt uit de brand voor Fortuna. De gelijkmaker viel pas diep in de extra tijd.

'Ik heb voor deze partij maar één woord en dat is ongelooflijk', verklaarde Lukebakio na de wedstrijd in de Allianz Arena. 'Het moet van bij de jeugd geleden zijn dat ik nog eens drie doelpunten maakte. Manuel Neuer is een steengoede keeper en grote naam, maar daar heb ik op het veld niet aan gedacht. Het belangrijkste is nu met de voeten op de grond te blijven, ook als team. We zijn er nog niet.'

De laatste speler die Lukebakio voorging was niemand minder dan Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette scoorde in april 2017 in de return van de kwartfinales van de Champions League een hattrick tegen Bayern (4-2). 'Maar vergelijk Ronaldo alsjeblieft niet met mij, dat is onmogelijk', reageerde de jonge Belg, die in het verleden onder meer voor Anderlecht en Charleroi voetbalde.

Düsseldorf staat na twaalf speeldagen op een na laatste met negen punten. Met Benito Raman telt Fortuna nog een tweede Belg in de rangen. Raman viel op Bayern twintig minuten voor tijd in