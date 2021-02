Doelman Fabrice Ondoa van KV Oostende heeft een nieuwe club gevonden.

De 25-jarige Kameroener, die midden december bij KV Oostende werd ontslagen na het organiseren van een lockdownparty, vond onderdak in Spanje bij Deportivo Alaves. De huidige nummer zestien in La Liga verhuurde Ondoa wel meteen voor de rest van het seizoen aan de Kroatische eersteklasser Istra.

Ondoa werd midden december op staande voet ontslagen bij KV Oostende, nadat hij op zijn appartement een feestje organiseerde met een tiental aanwezigen. De Kameroener, die in 2017 met zijn land - en Hugo Broos als bondscoach - de Afrika Cup won, kon zich aan zee nooit helemaal opwerken tot een titularis. Hij speelde in twee seizoenen uiteindelijk dertig officiële duels voor KVO. Sinds het begin van dit seizoen, en de overname, zat hij in de B-kern.

NK Istra, dat afgelopen winter ook Hassane Bandé (ex-KV Mechelen) op huurbasis overnam van Ajax, is momenteel tiende en laatste in de Kroatische hoogste divisie.

