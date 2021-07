De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma, tot beste speler van het voorbije EK verkozen, heeft een contract tot 2026 getekend bij Paris Saint-Germain.

Dat maakte de Franse vicekampioen woensdag bekend. Bij zijn jeugdclub AC Milaan was hij einde contract. De 22-jarige Donnarumma debuteerde in 2015 als 16-jarige in de hoofdmacht van Milan, dat hem twee jaar eerder bij de jeugd van Napoli had weggeplukt. In zes seizoenen verdedigde hij 243 keer de Milanese netten. In 2016 was hij voor het eerst doelman van La Squadra Azzurra. De EK-finale, waarin hij in de strafschoppenreeks twee Engelse elfmeters stopte, was zijn 33e interland.

'Ik ben heel blij dat ik voor deze grote club mag spelen', zegt Donnarumma op de website van zijn nieuwe werkgever. 'Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging en wil me hier verder ontwikkelen. Ik wil met PSG zo veel mogelijk winnen en de fans blij maken.'

De voorbij seizoenen rekende PSG in doel op de Costaricaan Keylor Navas. Die vertrok bij Real Madrid nadat die Spaanse club met Thibaut Courtois de beste doelman van het WK 2018 gehaald had.

Eerder deze transferperiode wierf PSG ook al de Nederlandse middenvelder Georginio Wijnaldum (Liverpool), de Marokkaanse verdediger Achraf Hakimi (Inter Milaan) en de Spaanse verdediger Sergio Ramos (Real Madrid) aan.

