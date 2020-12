De Portugese aanvaller Rafael Leão van AC Milan en de Schotse middenvelder Scott McTominay van Manchester United waren snel bij de pinken zondag.

Leão maakte voor AC Milan in de uitwedstrijd tegen Sassuolo de snelste goal ooit. Precies na 6,2 seconden lag de bal erin achter doelman Andrea Consigli.

Het vorige record stond sinds 2 december 2001 op naam van Paolo Poggi, die destijds namens Piacenza na 8 seconden scoorde tegen Fiorentina. Vanaf de aftrap dribbelde middenvelder Hakan Calhanoglu van AC Milan direct naar voren, gaf een voorzet op maat aan Leão, die de bal in de verre hoek schoot. AC Milan is koploper in de Italiaanse Serie A.

Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle, 6. saniyede gol atan Rafael Leão İtalya Serie A Ligi'nde rekor kırarak milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile beraber tarihe geçti.



Almanya İngiltere #sihirliannem pic.twitter.com/lwULtO1w8G — Marco Football (@marcofootball14) December 20, 2020

Scott McTominay kwam in de thuiswedstrijd van Manchester United tegen Leeds United twee keer tot scoren in de eerste drie minuten van het duel. Daarmee verbeterde de Schot de trefzekere topprestatie van Duncan Ferguson (16 januari 2000) en Ryan Giggs (18 november 1995), die beiden vier minuten nodig hadden in de hoogste Engelse competitie om twee treffers te produceren. McTominay had dit seizoen in de Premier League nog niet gescoord.

We have Tony kroos in Scotty whattt🔥🔥🔥



McTominay goal vs Leeds (1-0) #mufc pic.twitter.com/dxiH1x7JUM — Dominic 🇿🇦 (@DominicNgeleka) December 20, 2020

Scott McTominay second goal in 3 minutes v. Leeds pic.twitter.com/glHVr9Cr9H — Luis Pérez (@delSpur2) December 20, 2020

Leão maakte voor AC Milan in de uitwedstrijd tegen Sassuolo de snelste goal ooit. Precies na 6,2 seconden lag de bal erin achter doelman Andrea Consigli. Het vorige record stond sinds 2 december 2001 op naam van Paolo Poggi, die destijds namens Piacenza na 8 seconden scoorde tegen Fiorentina. Vanaf de aftrap dribbelde middenvelder Hakan Calhanoglu van AC Milan direct naar voren, gaf een voorzet op maat aan Leão, die de bal in de verre hoek schoot. AC Milan is koploper in de Italiaanse Serie A.Scott McTominay kwam in de thuiswedstrijd van Manchester United tegen Leeds United twee keer tot scoren in de eerste drie minuten van het duel. Daarmee verbeterde de Schot de trefzekere topprestatie van Duncan Ferguson (16 januari 2000) en Ryan Giggs (18 november 1995), die beiden vier minuten nodig hadden in de hoogste Engelse competitie om twee treffers te produceren. McTominay had dit seizoen in de Premier League nog niet gescoord.