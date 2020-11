Leopoldo Luque, de persoonlijke dokter van Diego Maradona, verklaarde zondag dat hij "al het mogelijke, tot het onmogelijke toe, deed voor een patiënt die gewoon deed wat hij wou". De 39-jarige arts reageerde daarmee op het bericht dat er een onderzoek naar hem wordt gevoerd wegens mogelijke nalatigheid.

"Waar ik verantwoordelijk voor ben, is dat ik van hem hield, voor hem zorgde, zijn leven verlegd heb", zei Luque op een persconferentie tussen twee snikken door. "Ik beschouwde mezelf als een vriend van Maradona en zag hem als een vader, niet als een patiënt. Ik ben trots op alles wat ik heb gedaan. Ik heb niets te verbergen en sta ter beschikking van justitie."

Waarom er in de woning van Maradona in Tigre geen defibrillator aanwezig was, weet Luque ook niet. "Ik was niet de behandelende arts. Ik ben een neurochirurg, degene die hem geopereerd heeft."

Maradona overleed woensdag 25 november aan een hartaanval in bed. Hij was "onhandelbaar", aldus dr. Luque. "Hij had na zijn operatie naar een revalidatiecentrum moeten gaan, maar dat wilde hij niet. Therapeutische begeleiding heeft hij ook geweigerd. Hij was terneergeslagen en wou alleen zijn. Een psychiater had gevraagd dat er altijd een ambulance voor zijn huis zou staan. Ik weet niet wie er verantwoordelijk voor is dat die er die dag niet was."

