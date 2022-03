Zaterdag spelen de Rode Duivels een oefeninterland tegen Ierland. Dominic Foley (45), ex-spits van KAA Gent en Cercle Brugge, schat de Ierse nationale ploeg in.

In 2005 speelt AA Gent in de Intertotocup een wedstrijd tegen het Ierse Bohemians FC. Bij de Ieren speelt ene Dominic Foley in de spits. De aanvaller maakt indruk op het Gentse bestuur, dat hem prompt binnenhaalt.

...

In 2005 speelt AA Gent in de Intertotocup een wedstrijd tegen het Ierse Bohemians FC. Bij de Ieren speelt ene Dominic Foley in de spits. De aanvaller maakt indruk op het Gentse bestuur, dat hem prompt binnenhaalt. Na vier seizoenen bij de Buffalo's voetbalt hij ook nog drie jaar bij Cercle Brugge. Vandaag blikt de Ier met een warm gevoel terug op zijn periode in België.'Mijn tijd in België was de mooiste in mijn carrière', opent Foley, die verliefd werd op Gent. 'In Ierland kent bijna niemand de stad, maar nu raad ik elke Ier aan om eens naar Gent te gaan.'Ook op sportief vlak ging het de Ier voor de wind bij de Oost-Vlaamse club. 'Ik heb er geweldige trainers gekend: Georges Leekens, Trond Sollied, Michel Preud'homme, stuk voor stuk klasbakken.' De spits groeide al snel uit tot een sterkhouder van de Buffalo's en werd uiteindelijk zelfs aanvoerder. 'Toen ik in de bekerfinale van 2008 als kapitein van Gent het veld betrad, kreeg ik kippenvel. Dat was zonder twijfel het meest memorabele moment uit mijn carrière.'In 2009 verkaste Foley naar Cercle Brugge. Ook bij de vereniging was hij een echte leidersfiguur en droeg hij de aanvoerdersband. 'Ook op mijn tijd in Brugge kijk ik met de glimlach terug, al was het niveau er iets lager dan bij Gent. We moesten vechten tegen de degradatie, maar dankzij een onze geweldige teamgeest slaagden we er telkens in om ons te redden. In 2010 schopten we het zelfs tot in de bekerfinale.'In zijn carrière werd Dominic Foley vijf keer opgeroepen voor de Ierse nationale ploeg. Naar het huidige team kijkt hij met de nodige twijfels.'De aanstelling van bondscoach Stephen Kenny in 2020 kwam als een verrassing', klinkt het bij Foley. 'Hij is een relatief onbekend figuur in het voetbal, zeker als je hem vergelijkt met de vorige bondscoaches Mick McCarthy en Martin O'Neill. Hij trainde voorheen enkel Ierse clubs en was ook even actief bij de Ierse nationale U21.'De speelstijl van de nieuwe trainer zorgt in Ierland voor discussies. 'Hij probeert een voetbalstijl te brengen die helemaal anders is dan hoe Ierland de afgelopen dertig jaar speelde. De nationale ploeg heeft altijd bekend gestaan als een fysieke ploeg, die graag in duels gaat en veel op de lange bal speelt. Dat is misschien niet het mooiste voetbal, maar het heeft in het verleden wel gewerkt. Het heeft ons de kwalificatie voor grote tornooien opgeleverd', aldus Foley. Bondscoach Kenny wil verzorgd voetbal brengen en van achteraan opbouwen, maar Foley betwijfelt of dat met deze spelersgroep wel mogelijk is. 'Tot nu toe waren de resultaten niet denderend. Ik denk niet dat de huidige spelerskern goed genoeg is om voetbal te spelen zoals grote landen als Frankrijk en België. Een mix van box-to-boxvoetbal, zoals vroeger, en het huidige verzorgde spel zal beter werken.'Dominic Foley verwacht een interessante wedstrijd zaterdag tegen België. 'Tegen de Rode Duivels op volle kracht zouden we kansloos zijn. Maar toen ik jullie selectie bekeek, zag ik dat er bijna geen enkele sterkhouder bij is. Het wordt dus interessant om te zien of Ierland dit België pijn kan doen.'Momenteel woont Foley terug in zijn thuisland, op een paar kilometer van zijn geboortestad. Na zijn actieve carrière besloot de ex-aanvaller even afstand te nemen van het voetbal. 'Ik had twintig jaar lang in het voetbalmilieu gezeten, dus ik vond het tijd om me even met andere dingen bezig te houden.'De voormalig voetballer geniet nu volop van zijn vrije tijd, die hij als profspeler amper had. 'Het is grappig dat veel mensen denken dat voetballers alle vrijheid van de wereld hebben, want niets is minder waar. Doorheen mijn hele carrière werd me gezegd waar ik moest zijn op welk moment.'Naast tijd met zijn familie doorbrengen werkt de Ier ook aan enkele projecten. 'Na mijn carrière ben ik enkele jaren in de verkoop van sportkledij beland, en nu werk ik samen met mijn broer in de auto-industrie.'Aan een trainerscarrière denkt Foley nog niet. 'Ik heb mijn trainersdiploma behaald en geef af en toe training aan de lokale jeugdploegen, maar op dit moment voel ik niet de drang om terug te keren naar het professioneel voetbal. Maar als het ooit kriebelt om trainer te worden, wil ik dat doen in het land waar ik het gelukkigst was als voetballer, en dat is België', sluit hij af.