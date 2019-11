De 74-jarige Duitse voetbalbobo wordt nadrukkelijk vermeld in een rijtje van corrupte functionarissen en geraakt steeds meer in nauwe schoentjes.

Obscure geheime dossiers, die via de Russische onthullingspagina's van The Insider recent opdoken, maken duidelijk dat je een WK voetbal kan kopen als je maar goed weet wie open staat voor omkoping. Zo gebeurde het blijkbaar ook in 2010, toen enkele mannen van de wereldvoetbalbond FIFA werden benaderd en instemden met het voorstel voor de toekenning van hun stem op het WK van 2018 in Rusland.

...