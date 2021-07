Gianluigi Donnarumma reageerde zondagavond in het Londense Wembleystadion ijzig kalm toen hij de beslissende strafschop van de Engelsman Bukayo Saka uit zijn doel geranseld had en Italië zo de tweede EK-winst in de geschiedenis bezorgde.

Pas toen zijn toegesnelde teammaats hem even later in de nek sprongen, liet de doelman zijn emoties de vrije baan. 'Ik wist niet dat we gewonnen hadden', gaf de beste speler van het toernooi toe aan Sky Sport Italia.

'Ik wandelde weg en keek alleen naar de scheidsrechter om te zien of alles goedgekeurd was. Pas toen ik me omdraaide en mijn ploegmaats op me zag afstormen, besefte ik dat het afgelopen was. Ik begreep er werkelijk niets van.'

