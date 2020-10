Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: in de competitie blijft het sukkelen, maar Europees rijdt City een perfect parcours, dat wel werd overschaduwd door een tragisch overlijden.

Tegen West Ham mocht hij al twintig minuten invallen, tegen Marseille stond hij alweer in de basis en was hij goed voor twee assists: vlak voor een nieuwe interlandbreak gaat het weer goed met Kevin De Bruyne. Voor hij opnieuw met de Rode Duivels drie (thuis)interlands afwerkt in november heeft hij nog drie afspraken bij City.

Met of zonder KDB in de Premier League?

Om te beginnen vanmiddag al, tegen Sheffield United, voorlaatste met amper een punt uit zes wedstrijden. Dinsdagavond komt Olympiacos naar het Etihad Stadium en zondag is er dan de eerste echt grote klapper van het seizoen wanneer City het thuis opneemt tegen Liverpool. Na de zwakke start van de ploeg van Guardiola is dat een must-win, wil het meestrijden voor de titel.

De kans dat Kevin De Bruyne, die klaagde over spierstramheid, tegen Sheffield United op de bank begint lijkt reëel. Bernardo Silva, die het tegen West Ham behoorlijk deed op zijn positie, kreeg in Marseille wat rust. Dat het bij West Ham 'slechts' gelijk werd, had niets met zijn aantreden te maken.

City deed daarin nagenoeg alles goed: veel balbezit (70 procent), veel schoten op doel (7), veel corners (10), veel schoten van binnen de 16-meter (6), veel reddingen van de doelman van de tegenstander (6) en weinig counters toegestaan (slechts 1). Alleen wilde de bal er niet in en dat heeft veel te maken met - nog steeds - de afwezigheid van Agüero en Gabriel Jesus. Die zouden nog een tijdje out zijn.

Andere aanpak in Europa

Guardiola liet met geen enkele van zijn ploegen in het verleden al zoveel punten liggen in de openingsfase van een seizoen als dit jaar met City. Europees pakte hij het anders aan. Hij zette voor De Bruyne, die als tien opereerde, het trio Foden, Torres en Sterling, met de Spanjaard als negen. Voor de jonge nieuwkomer was dat een nieuwe rol en ook waarnemers verwachtten een valse negen, maar dat deed Guardiola niet; de tegenstander zou dan te veel druk kunnen zetten op De Bruyne in balbezit, was de verklaring, waardoor de ruimte beperkt zou zijn voor onze landgenoot.

City ging in de Champions League eenvoudig voorbij Marseille © Belga Image

Door (de snelle) Torres als negen te laten spelen, werd Marseille verplicht om wat te wijken en de ruimte tussen verdediging en doelman klein te houden. Dat gaf De Bruyne meer kansen op een goeie pas, hetgeen leidde tot twee assists. Verder probeerde Marseille het nog op zijn Leicesters, met veel volk achter de bal en dan snel uitbreken, maar dat laatste mislukte.

De zege werd door Raheem Sterling, maker van een van de goals, en Aymeric Laporte opgedragen aan de 18-jarige Jeremy Wisten. Datzelfde deed Mason Greenwood, toen die tegen RB Leipzig scoorde.

Pleegde jeugdproduct zelfmoord?

Een tragisch verhaal is dat van Jeremy Wisten, die zaterdag dood werd teruggevonden. Doodsoorzaak onbekend. Al snel sijpelde het gerucht door dat de jongen zelfmoord had gepleegd. De voetbalwereld reageerde verslagen. Wisten was van 2016 tot 2019 lid van de jeugdopleiding van City en droomde ervan de nieuwe Vincent Kompany worden. Een knieblessure sloeg hem terug en toen hij onvoldoende speelminuten kon verzamelen, stuurde City hem een jaar geleden door. Eind 2018, ruim op tijd om een nieuwe ploeg te vinden, kreeg hij dat bericht. Tevergeefs probeerde de jongen vorig seizoen elders aan de bak te raken, maar toen dat niet lukte, gaf hij het voetballen op.

Manchester City pay tribute to former youth player Jeremy Wisten after death https://t.co/M00Dn5YT15 — The Guardian (@guardian) October 25, 2020

De droom was kapot, zijn leven meteen ook. Al snel circuleerden immers op sociale media berichten dat het ene - weggestuurd worden - tot het andere had geleid. Maandag lieten zijn ouders aan de Manchester Evening News weten dat ze verrast waren. Ze waren niet op de hoogte van enige mentale problemen. De familie is afkomstig uit Malawi, maar Wisten woonde heel zijn leven in Manchester.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, via de website www.zelfmoord1813.be of het gratis-telefoonnummer 1813.

