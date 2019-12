De Chinese voetbalbond heeft op Kerstdag enkele grote veranderingen goedgekeurd die een niet te onderschatten impact zullen hebben op huidige en toekomstige buitenlandse voetballers.

Zou het binnenkort gedaan zijn met de exodus naar China? Sinds een jaar strikt het Aziatische land geen al te grote namen meer en dat zou in de toekomst nog veel minder kunnen worden. De Chinese overheid heeft namelijk drie veranderingen aangebracht aan de competitie. De buitenlandse voetballers zien die niet graag komen.

Loonplafond

De Brazilianen Hulk en Oscar verdienen zo'n 20 miljoen euro per jaar, Rode Duivel Marouane Fellaini 12,5 miljoen en ga zo maar door. Allemaal exuberante salarissen, maar dat is binnenkort verleden tijd, want er komt een loonplafond. Binnenlandse spelers zullen maximaal 1,29 miljoen euro netto per jaar mogen verdienen, buitenlanders 3 miljoen.

Dat is dus een serieuze vermindering voor de meeste buitenlanders, die meestal enkel voor het geld in de Chinese Super League gaan spelen. Of andere buitenlandse spelers dan nog zo happig zullen zijn op een Chinees avontuur, is dus nog maar de vraag.

Maximubudget

Ook de clubs zelf kunnen niet om de veranderingen heen. Bij transfers werden ze al langer aan de ketting gelegd. Zo moeten de Chinese clubs bij transfers het volledige transferbedrag ook nog eens betalen aan de overheid. Zo betalen ze dus eigenlijk dubbel voor een speler. De echt grote spelers kunnen ze dus niet meer gaan halen.

Nu komt daar nog bij dat de clubs maar maximaal 140 miljoen euro in bezit mogen hebben en daarvan mag slechts 60% naar de lonen gaan. Bovendien moeten de clubs ook nog eens sponsors uit hun clubnamen halen. Dat is slecht nieuws voor clubs als Carrasco's Dalian Yifang (dat Dalianren wordt) en Guangzhou Evergrande waar 'Evergrande' zal moeten verdwijnen. Dat betekent dus minder inkomsten en nog minder kans op een grote transfer.

Meer buitenlanders

In al dit nieuws is er ook nog een positief punt voor de buitenlandse voetballers. Er zullen namelijk meer spelers naar China mogen afreizen, want het maximumaantal buitenlanders is opgedreven van 3 naar 4 spelers in de basis en van 4 naar 5 in de A-selectie. Maar of deze maatregelen nog buitenlanders zal aantrekken, lijkt onwaarschijnlijk gezien de andere maatregelen.