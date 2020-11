Standard en KAA Gent staan voor een aartsmoeilijke opdracht willen ze beide nog doorstoten naar de volgende ronde. Na drie wedstrijden hebben ze elk nog geen enkel punt weten te rapen. Een handvol clubs slaagde er in om dan toch nog door te stoten.

De Rouches hebben een er tot dusver een pijnlijke groepsfase opzitten. Na drie speeldagen telt het nog steeds nul punten en dat na wedstrijden tegen Rangers en Lech Poznan, clubs uit landen die veel lager gerangschikt staan dan België. Bij KAA Gent is het niet veel beter, want daar werd dan weer verloren van Liberec en Rode Ster Belgrado. Voor een club met Europese ambities die verder reiken dan de groepsfase is dat beschamend. Het wordt dus nog zwaar voor beide clubs om de volgende ronde te bereiken in de Europa League. In de groep van Standard staan Rangers en Benfica samen aan kop met zeven punten, bij KAA Gent is het Hoffenheim die de groep aanvoert met het maximum van de punten, gevolgd door Rode Ster met zes punten. Vanavond moet er dus gewonnen worden van de Serviërs (Gent ontvangt Belgrado) en de Polen (Standard ontvangt Lech Poznan). Jammer genoeg hebben de twee Belgische clubs de geschiedenis niet mee, want nog geen enkele ploeg wist zich na 0/9 nog te plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League. Een aantal clubs hadden echter wel genoeg aan zeven punten. Dat was bijvoorbeeld het geval met Anderlecht in 2011/12. Paars-wit wist met slechts twee overwinningen, tegen AEK Athene en Hajduk Split, en nog een gelijkspel tegen de Grieken door te gaan naar de knock-outfase van de Europa League. Anderlecht eindigde namelijk tweede in de groep met een gelijk aantal punten met AEK maar met een beter doelpuntensaldo. De andere clubs die het voorbeeld van de Belgische recordkampioen volgden: Napoli (2010/11), Maribor (2013/14), Dnipro (2014/15), Midtjylland (2015/16) en Krasnodar (2016/17).Slechts twee teams slaagden er wel inIn de Champions League liggen de kansen, vreemd genoeg, anders. Atalanta, bijvoorbeeld, zat vorig jaar in een groep met Manchester City, Dinamo Zagreb en Sjachtar Donetsk. De Italianen verloren hun eerste drie wedstrijden kansloos (5-1, 1-2 en 4-0), maar de troepen van coach Gian Piero Gasperini gaven niet op en speelden in de heenronde nog gelijk tegen City en wonnen van de Oekraïners en Kroaten. Met zeven punten hielden ze Sjachtar uiteindelijk af voor de tweede plek. Uiteindelijk strandde La Dea in de kwartfinales tegen PSG, na een dramatische terugkeer in de laatste minuten van de match.De tweede en enige andere club die daarin slaagde was Newcastle United in 2002/03. Onder leiding van kapitein Allan Shearer begonnen de Magpies dramatisch aan de groepsfase met drie nederlagen, tegen Dynamo Kiev (2-0), Feyenoord (0-1) en Juventus (2-0). In de heenronde keerde het tij echter brutaal. Na een onverwachte zege tegen Juventus, de latere finalist, wisten ze ook thuis te winnen van Kiev. Op de derde speeldag, uit tegen Feyenoord, leek alles in kannen en kruiken toen ze 0-2 voor kwamen, maar in zeven minuten kwamen de Nederlanders terug. De eliminatie was haast een feit, maar in de laatste minuten wist Craig Bellamy toch nog de zege en de kwalificatie in de wacht te slepen.Standard en KAA Gent kunnen dus wel een derde of misschien zelfs vierde club worden om zulk mirakel na te doen. Vanavond moet er alleszins gewonnen worden om nog een sprankeltje hoop te behouden op kwalificatie. Maar het is de vraag met welk team Standard vanavond op de mat zal komen, want coach Montanier liet al verstaan alles in het werk te stellen voor de clasico tegen Anderlecht van dit weekend.Leandro Thibaut