Dortmund-directeur Joachim Watzke bevestigde op een persconferentie het vertrek van goudhaantje Jadon Sancho naar Manchester United. Daarbij zou een transferbedrag van 85 miljoen euro gepaard gaan, volgens Watzke.

Na een hele transfersoap die vorig jaar al in de lucht hing, is het nu toch eindelijk officieel, of toch volgens Dortmund-directeur Joachim Watzke: Jadon Sancho verlaat de Borussen voor Manchester United. Enkel de details moeten nog afgewerkt worden. Watzke liet ook meteen weten dat Dortmund veel geld pakt voor de jonge Engelse winner, het zou gaan om zo'n 85 miljoen euro.

Jadon Sancho speelt al sinds 2017 voor de ploeg van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier. Toen kwam hij over van de jeugd van Manchester City, de grote rivaal van zijn nieuwe club. Sindsdien kwam Sancho aan 137 wedstrijden, waarin hij 50 keer scoorde en 64 assists gaf. En dit seizoen was hij goed voor 16 goals en 20 assists in 38 duels.

Fenomenale cijfers dus, en dan was het niet al te lang wachten tot de topploegen kwamen aankloppen voor de snelle winger. Vorig jaar leek een transfer al dichtbij, maar toen weigerde Dortmund nog een bod van bijna 100 miljoen euro. Deze zomer is de club dan toch overstag gegaan op vraag van de speler zelf die wou vertrekken.

Momenteel zit de 21-jarige Sancho met de Engelse nationale ploeg op het EK. Spelen doet hij er echter nauwelijks. Onder bondscoach Gareth Southgate is hij pas derde of vierde keuze op de flanken. In de voorbije vier wedstrijden kwam hij dan ook maar aan zeven minuten, in de laatste groepswedstrijd tegen Tsjechië.

