Borussia Dortmund ontsloeg na 27 maanden Lucien Favre, die het slachtoffer werd van veel wisselvalligheid. Bundesligavolger Frédéric Vanheule legt uit waarom.

Eén zege uit de laatste duels en een heftige 1-5-thuisnederlaag tegen VfB Stuttgart werden hem fataal. Een logisch vertrek?'Toch wel, omdat de clubleiding zwaar had geïnvesteerd in jonge nieuwkomers, met Jude Bellingham en Reinier, terwijl winteraankoop van vorig jaar Erling Haaland nu vanaf de voorbereiding ter beschikking stond van de 63-jarige Zwitserse coach. Maar het lukte Favre - die einde contract was - alweer niet om af te rekenen met de wisselvalligheid, een terugkerende factor sinds hij in juli 2018 begon als opvolger van Thomas Tuchel bij Borussia Dortmund. Enkel een supercup veroverde hij. De titel moest, maar lijkt alweer verloren. Veertien verliespunten in amper elf competitieduels, dat blijft een titelkandidaat onwaardig. Drie opeenvolgende thuisnederlagen werden hem fataal. Hij sloot af met een puntengemiddelde van 2,09, het beste ooit in de Bundesliga. Vorig seizoen, op ongeveer hetzelfde tijdstip, redde hij zijn vel door een 0-3-achterstand bij rust tegen Paderborn alsnog recht te zetten met een 3-3-gelijkspel en in het volgende duel in Berlijn om te schakelen naar een succesvolle 3-4-3-veldbezetting.'Begin december viel de Noorse topschutter Haaland uit met een hamstringblessure, voor minstens een maand. Bestaat er een oorzakelijk verband met de sportieve dip?'Absoluut. De waarde van Haaland als stormram mag niet worden onderschat. Hij scoort niet enkel gemakkelijk, stoort ook goed en is moeilijk af te stoppen op volle snelheid. Zijn cijfers waren ongelofelijk indrukwekkend: hij zat in de Bundesliga aan 10 goals en 2 assists in 8 duels, ook bij de Champions League was zijn impact groot met 6 doelpunten in 4 partijen. Niemand kon die rol van afwerker overnemen, want Giovanni Reyna en Mats Hummels maakten in de Bundesliga 3 doelpunten. Als diepste spits is enkel fenomeen Youssoufa Moukoko (16) qua type hetzelfde. Favre probeerde tegen VfB Stuttgart aanvoerder Marco Reus als centrumaanvaller, met Reyna en Jadon Sancho in steun. Sinds de blessure van Haaland sprokkelde Borussia Dortmund amper 1 op 6 in de Bundesliga, maar 4 op 6 in de Champions League en via groepswinst plaatsing voor de volgende ronde.'Huidig assistent Edin Terzic (38) neemt voorlopig over. Maar vermoedelijk kiezen ze straks toch weer voor een naam?'Dat denk ik wel. In de Duitse sensatiepers werd het blik met namen van vrije trainers al opengetrokken, want er bestaan blijkbaar veel mogelijkheden. Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, maar even goed Leonardo Jardim, Mauricio Pochettino en Jürgen Klinsmann of Ernesto Valverde, Quique Setién zelfs Mark van Bommel werden al naar voor geschoven. Maar de nieuwe coach zal een aanvallende spelstijl moeten voorstaan en jonge talenten kunnen boetseren.'