Zaterdag speelde Borussia Dortmund nog 3-3 gelijk tegen Paderborn nadat het voor de rust al 3-0 achterstond. Voorzitter Watzke wil woensdag tegen Barcelona een reactie zien, anders zit het erop voor coach Lucien Favre.

Borussia Dortmund had dit weekend tegen promovendus Paderborn bijna een nieuw dieptepunt bereikt. Nadat de Borussen al bij de rust 0-3 achterstonden in eigen huis, wisten ze de achterstand nog in te halen en sleepten ze nog een puntje uit de brand in de laatste minuten. Verdediger Mats Hummels noemde het spel van Dortmund 'bij de grens van catastrofaal'.

De club staat momenteel ook pas zesde en ze spraken zich deze zomer nog uit als titelkandidaat of toch als het team dat het Bayern heel lastig ging maken. Voorzitter Hans-Joachim Watske is al langer ontevreden over het spel en de trainer en hield zich opnieuw niet in met zijn commentaar. Nu heeft hij zich nog een keer uitgesproken over de tegenvallende resultaten van zijn club. Daarbij bekritiseerde hij het team, de coach én de supporters.

'Dat de supporters bij iedere tegengoal een cynisch applaus geven, is onaanvaardbaar. Schaam jullie. Toon hoe een echte Borusser zich moet gedragen', was de voorzitter heel duidelijk tegenover de eigen fans.

De voorzitter richtte zich in zijn speech ook naar de coach. 'Lucien (Favre) heeft nog altijd ons volste vertrouwen, maar hij weet ook dat voetbal altijd bepaald wordt door resultaten. Woensdag (tegen Barcelona) is hij nog onze coach, maar het is duidelijk dat er veel dingen moeten veranderen. Ik hoop dat de match tegen Paderborn een positieve ommekeer zal teweeg brengen.'

Het wordt dus de week van de waarheid voor Favre. Tegen Barcelona moet het allemaal beter zijn of de kans is heel groot dat er volgend weekend iemand anders op de bank bij Dortmund zit.

