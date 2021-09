Borussia Dortmund is woensdag op de eerste speeldag van de Champions League met 1-2 gaan winnen bij het Turkse Besiktas. Rode Duivel Thomas Meunier leverde een assist. Het debuterende Moldavische Sheriff Tiraspol won met 2-0 van Shakhtar Donetsk.

Meunier was de enige Belg aan de aftrap bij Dortmund. Thorgan Hazard is nog altijd geblesseerd en Axel Witsel startte op de bank bij de Borussen. Jude Bellingham (20.) opende de score, op aangeven van Meunier. Op slag van rust verdubbelde de onvermijdelijke Erling Haaland (45+3.) de voorsprong voor de Duitsers. Witsel viel in bij de start van de tweede helft, waarin de Turken diep in het slot nog de aansluitingstreffer maakten. De 1-2 van Francisco Montero (90+4.) kwam echter te laat.

Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk

Sheriff Tiraspol won zijn allereerste wedstrijd in de Champions League. De doelpunten kwamen tegen het Oekraïense Shakhtar van Adama Traore (16.) en Momo Yansane (62.)

Meunier was de enige Belg aan de aftrap bij Dortmund. Thorgan Hazard is nog altijd geblesseerd en Axel Witsel startte op de bank bij de Borussen. Jude Bellingham (20.) opende de score, op aangeven van Meunier. Op slag van rust verdubbelde de onvermijdelijke Erling Haaland (45+3.) de voorsprong voor de Duitsers. Witsel viel in bij de start van de tweede helft, waarin de Turken diep in het slot nog de aansluitingstreffer maakten. De 1-2 van Francisco Montero (90+4.) kwam echter te laat. Sheriff Tiraspol - Shakhtar DonetskSheriff Tiraspol won zijn allereerste wedstrijd in de Champions League. De doelpunten kwamen tegen het Oekraïense Shakhtar van Adama Traore (16.) en Momo Yansane (62.)