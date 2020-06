Borussia Dortmund roept zes spelers, onder wie Rode Duivels Thorgan Hazard en Axel Witsel, op het matje wegens het niet naleven van de coronaregels bij het bezoek van de bekende kapper Winnie Nana Karkari.

Bild pakte woensdagavond uit met foto's van Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou, Axel Witsel en Thorgan Hazard die een kapbeurt krijgen. Daarbij werden de strikte hygiënemaatregelen niet nageleefd. Zo droeg niemand een mondmasker op de foto's.

'Het is normaal dat onze spelers hun haar laten knippen na al die maanden', reageerde Dortmund bij Bild. 'Maar het is zeker niet toegestaan om geen mondmasker te dragen. We zullen hen dat zeer duidelijk maken. De kapper moet zijn eigen gedrag ook in vraag stellen.'

Sterrenkapper Winnie Nana Karkari deed naar eigen zeggen echter enkel zijn mondmasker af toen de foto's genomen werden. 'Ik maakte mijn materiaal voor elke klant schoon en droeg handschoenen', zei hij.

Jadon Sancho zal niet enkel voor de kapbeurt op de vingers worden getikt, want nog volgens Bild reisde het Engelse toptalent recent af naar zijn vaderland zonder de toestemming van Borussia Dortmund.

In Duitsland wordt er sinds medio mei opnieuw achter gesloten deuren gevoetbald in de twee hoogste afdelingen.

