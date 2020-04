Borussia Dortmund-topman Hans-Joachim Watzke wil alles op alles zetten om vanaf mei ondanks de coronacrisis opnieuw te kunnen voetballen in de Bundesliga, weliswaar achter gesloten deuren.

Van alle Europese landen staat Duitsland het dichtst bij een hervatting van de competitie. Met wedstrijden zonder publiek willen ze de resterende negen speeldagen in de Bundesliga en de tweede klasse afwerken. Op die manier kunnen de clubs toch nog de tv-gelden ontvangen. Daarmee staat zo'n driehonderd miljoen euro op het spel, helemaal niet meer voetballen zou zo'n 750 miljoen euro kosten.

Heel wat fans uitten echter al kritiek op die wedstrijden achter gesloten deuren. 'Wij beseffen ook wel dat het niet hetzelfde zal zijn: voetbal in een stadion is veel intenser dan op televisie. Maar het gaat hier niet om een kleinigheid voor de Liga. Het gaat hier om de redding van het voetbal. Als we komende maand niet spelen, gaat de Bundesliga kopje-onder. Dan is het huidige formaat niet meer werkbaar', vertelde hij zondag aan tv-zender Sky.

Bij eeuwige concurrent Bayern lijken ze zich dan weer niet al te veel zorgen te maken. Met Alexander Nübel van rivaal Schalke 04 werd reeds een beloftevolle doelman aangetrokken, en sportief directeur Hasan Salihamidzic speurt intussen verder naar bijkomende versterking. 'We willen ons team versterken met een Europees toptalent en een internationale ster', bekende hij aan de krant Welt am Sonntag.

Daarnaast verwacht Salihamidzic dat doelman Manuel Neuer toch bijtekent bij de Rekordmeister. De strubbelingen omtrent de contractbesprekingen zouden 'intern opgelost zijn'. 'Manuel weet dat wij hem uitermate appreciëren. Ik heb zelf nog met Oliver Kahn gespeeld en ik weet dus hoe belangrijk een topdoelman voor een ploeg kan zijn. Wel, Manuel Neuer is ook een topdoelman.' (Belga)

