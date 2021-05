Borussia Dortmund heeft donderdagavond de Duitse beker gewonnen. In de finale in het Olympiastadion in Berlijn rekende het af met RB Leipzig. Het werd 4-1.

Dortmund had aan de rust reeds gewonnen spel. Jadon Sancho (5.) brak al vroeg de ban, Erling Haaland (28.) zette de Borussen helemaal op rozen. En opnieuw Sancho zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor een comfortabele 3-0 voorsprong.

Bij het ingaan van de tweede helft betrad Thorgan Hazard het speelveld voor Jude Bellingham. Thomas Meunier kwam één minuut voor tijd van de bank.

De eerredder van Dani Olmo (72.) viel te laat om de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Haaland (88.) plaatste in het slot het orgelpunt.

Voor Dortmund is het de vijfde bekerwinst uit de clubgeschiedenis. De vorige triomf dateerde van het seizoen 2016-2017. Voor Leipzig was het de tweede bekerfinale. Ze verloren al een keer eerder in 2019.

Dortmund had aan de rust reeds gewonnen spel. Jadon Sancho (5.) brak al vroeg de ban, Erling Haaland (28.) zette de Borussen helemaal op rozen. En opnieuw Sancho zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor een comfortabele 3-0 voorsprong. Bij het ingaan van de tweede helft betrad Thorgan Hazard het speelveld voor Jude Bellingham. Thomas Meunier kwam één minuut voor tijd van de bank. De eerredder van Dani Olmo (72.) viel te laat om de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Haaland (88.) plaatste in het slot het orgelpunt. Voor Dortmund is het de vijfde bekerwinst uit de clubgeschiedenis. De vorige triomf dateerde van het seizoen 2016-2017. Voor Leipzig was het de tweede bekerfinale. Ze verloren al een keer eerder in 2019.