Trainer Lucien Favre geniet nog steeds het vertrouwen van de leiding van Borussia Dortmund. 'Op dit moment is er geen enkele reden om een indringend gesprek met de coach te voeren', zei Hans-Joachim Watzke, directeur van de nummer 2 van de Bundesliga, woensdag.

Dortmund verloor dinsdag van koploper Bayern München (0-1). De club heeft nu zeven punten minder dan de lijstaanvoerder, met nog zes duels op het programma. Het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard is al uitgeschakeld in de Champions League en de Duitse beker.

"Maar we spelen een sterke tweede helft van het seizoen", stelde Watzke. "Voor dinsdag hadden we negen van de tien competitiewedstrijden gewonnen. Ik heb ook niet het idee dat Lucien de zaken niet meer onder controle heeft."

Favre staat nog tot volgend jaar zomer onder contract bij Dortmund, maar de Zwitser zette zelf dinsdagavond, na de nederlaag, de geruchtenmolen op gang door een cryptische uitspraak in een interview. 'Men zegt al maanden dat mijn dagen bij Dortmund geteld zijn. Ik lees geen kranten, maar ik weet hoe dat gaat. Over een paar weken zal ik er iets over zeggen. Ik blijf rustig, vertrouw me maar.'

Sommige journalisten concludeerden vervolgens dat Favre met de gedachte speelde om op te stappen, maar dat werd nu dus de kop ingedrukt door de Dortmund-directie. Toch lijkt men in de Duitse pers zeker te weten dat Favre volgend seizoen geen coach meer zal zijn van de Borussen.

Hans-Joachim Watzke © GETTY

Dortmund verloor dinsdag van koploper Bayern München (0-1). De club heeft nu zeven punten minder dan de lijstaanvoerder, met nog zes duels op het programma. Het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard is al uitgeschakeld in de Champions League en de Duitse beker. "Maar we spelen een sterke tweede helft van het seizoen", stelde Watzke. "Voor dinsdag hadden we negen van de tien competitiewedstrijden gewonnen. Ik heb ook niet het idee dat Lucien de zaken niet meer onder controle heeft." Favre staat nog tot volgend jaar zomer onder contract bij Dortmund, maar de Zwitser zette zelf dinsdagavond, na de nederlaag, de geruchtenmolen op gang door een cryptische uitspraak in een interview. 'Men zegt al maanden dat mijn dagen bij Dortmund geteld zijn. Ik lees geen kranten, maar ik weet hoe dat gaat. Over een paar weken zal ik er iets over zeggen. Ik blijf rustig, vertrouw me maar.' Sommige journalisten concludeerden vervolgens dat Favre met de gedachte speelde om op te stappen, maar dat werd nu dus de kop ingedrukt door de Dortmund-directie. Toch lijkt men in de Duitse pers zeker te weten dat Favre volgend seizoen geen coach meer zal zijn van de Borussen.