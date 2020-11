De Argentijnse regering heeft woensdag drie dagen nationale rouw aangekondigd naar aanleiding van het overlijden van voetballegende Diego Maradona.

De Argentijnse volksheld overleed na een hartstilstand, zo bevestigde zijn woordvoerder Sebastian Sanchi.

Op de sociale media regent het reacties. 'Je zit voor altijd in ons hart', stelt de Argentijnse voetbalbond (AFA) via voorzitter Claudio Tapia. Napoli, de club waarvoor Maradona tussen 1984 en 1991 schitterde, omschrijft het overlijden van Maradona als 'een verwoestende klap voor de stad en voor de club'. 'De wereld wacht op onze woorden, maar er zijn geen woorden om de pijn te beschrijven die we nu ervaren', tweet de Serie A-club. 'Nu is het tijd om te rouwen.'

FC Barcelona

FC Barcelona, de club waarvoor Maradona van 1982 tot 1984 speelde, bedankt Maradona. 'Wij betuigen onze deelneming na de dood van Diego Armando Maradona, speler van onze club en icoon van het mondiale voetbal. Rust in vrede, Diego.'

Pelé

De 80-jarige Pelé, die andere voetbalgrootheid, reageert aangeslagen op de dood van Maradona. 'Ik ben triest dat ik op deze manier mijn vriend ben verloren', aldus het Braziliaanse icoon. 'Ik hoop dat we op een dag samen kunnen spelen in de hemel.' Voor Gary Lineker is Maradona 'verreweg de beste speler van mijn generatie en misschien wel de grootste aller tijden'. De analist bij de BBC en voormalige Engelse international hoopt dat Maradona na een gezegend maar onstuimig leven 'rust zal vinden in de handen van God'.

Messi

'Diego is eeuwig', reageert Barcelona-superster Lionel Messi op de dood van zijn landgenoot. Op Instagram plaatste Messi twee foto's van hem met Maradona. 'Dit is een droevige dag voor alle Argentijnen en voor het voetbal', laat de zesvoudige Gouden Bal-winnaar weten. 'Hij laat ons achter maar hij gaat niet weg, want Diego is eeuwig. Ik onthou alle mooie momenten die ik met hem beleefd heb en zou graag mijn medeleven betonen bij zijn familie en vrienden. RIP.'

Ronaldo

Cristiano Ronaldo uit ook zijn bewondering voor Maradona. 'Vandaag neem ik afscheid van een vriend en neemt de wereld afscheid van een eeuwig genie. Een van de beste ooit', aldus de Portugese ster. 'Hij verlaat ons te vroeg, maar laat een erfenis zonder grenzen achter en een leegte die nooit zal worden opgevuld. Rust zacht, topper. Nooit zal je vergeten worden.' 'Vaarwel aan een grootheid', verklaart Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). 'Je was een verwarde ziel, maar je hebt de wereld in vervoering gebracht met je unieke voetbaltalenten. Rust in vrede.'

