Voor het eerst sinds het teleurstellende EK en de vroegtijdige uitschakeling tegen Italië mag Dries Mertens zich weer Rode Duivel noemen. De Leuvenaar ging na het toernooi onder het mes aan de schouder en nadien verliep de revalidatie trager dan verwacht, waardoor zijn seizoensbegin bij Napoli in het water viel en hij de Final Four van de Nations League moest missen.

'Ik ben dan ook heel blij hier terug te zijn', vertelde Mertens woensdag in Tubeke. 'Na de operatie was het even moeilijk, maar nu voel ik me terug honderd procent. Het deed pijn om er niet bij te zijn in de Nations League, ik wou de ploeg immers helpen. Vele jongens waren erg teleurgesteld. Het was een uitgelezen moment om te tonen hoe goed we nog zijn.' De WK-kwalificaties dan maar en daarin zijn de Duivels zaterdag met een zege tegen Estland altijd zeker van de vijfde kwalificatie op rij voor een groot toernooi, een unicum in het Belgische voetbal.

Volgens velen wordt het WK in Qatar het toernooi van de laatste kans voor deze ouder wordende Gouden Generatie. 'Voor mij is Qatar misschien wel de laatste kans, maar voor de rest zeker niet. De mentaliteit is veranderd: in 2014 waren we al blij dat we erbij waren, nu liggen de zaken anders. Alles rond het team is ook professioneler geworden en daarnaast zijn er spelers met kwaliteiten bij het team gekomen, is onze bank daardoor breder geworden.

Want wat is de Gouden Generatie eigenlijk? Kompany, Fellaini, Dembélé... zijn allemaal gestopt. Nu is er een mix van ervaring en jonge gasten en dat kan wel werken. Het is dus zeker niet het toernooi van de laatste kans, er komt nadien altijd nog een toernooi. Maar het klopt wel dat we de toernooien nog niet beëindigd hebben zoals we willen, al zijn we er wel altijd dichtbij. In die Nations League zaten we weer bij de laatste vier, maar er zijn nog sterke landen, zoals Frankrijk.

Daarnaast wint niet altijd het sterkste team het toernooi. Italië was misschien niet de beste ploeg op het EK, maar wint wel de loterij met de strafschoppen. Soms moet je wat geluk hebben.' Mertens krijgt zaterdag zijn huldiging voor zijn honderd caps. Op 34-jarige leeftijd denkt hij nog niet meteen aan zijn afscheid bij de nationale elf. 'Ikzelf hoop er nog bij te zijn in Qatar en net zoals in 2014 (tegen Algerije, red) en in 2018 (tegen Panama, red) te scoren in die eerste groepswedstrijd. Ik ben nog zeer ambitieus. Ik voel me trots hier terug te zijn en hoop nog zolang mogelijk international te zijn. Ik geniet er nog elke dag van en eens dat niet meer zo is, zal ik ermee stoppen.'

Zijn contract bij Napoli loopt medio volgend jaar af, al is er wel nog een optie voor nog een seizoen. Ondanks zijn bankzittersstatuut bij de club en het nakende vaderschap lijkt hij niet meteen geneigd Zuid-Italië te verlaten, zelfs niet voor een terugkeer naar België. 'Zeg nooit nooit, maar ik denk het niet. Als zij echter beslissen dat we niet meer doorgaan, zullen we de zaken wel bekijken.'

