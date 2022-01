Voor Dries Mertens beloven het nog spannende maanden te worden. Met een aflopend contract in juni wil de Rode Duivel snel duidelijkheid over een nieuw contract. 'Maar met mijn zoon heb ik een troef achter de hand', vertelde hij aan het Italiaanse Corriere dello Sport.

Dries Mertens is bezig aan zijn achste seizoen bij Napoli, naast zijn vrouw Kat Kerkhofs de liefde van zijn leven. In die tijd kwam de geboren Leuvenaar aan 381 wedstrijden waarin hij maar liefst 143 keer scoorde. Daarmee is hij de topschutter aller tijden van de Zuid-Italiaanse club.

Maar op zijn 34ste zou het zomaar kunnen zijn dat hun wegen scheiden. Het contract van de Rode Duivel loopt namelijk in juni af, al is er wel een optie om dat met een jaar te verlengen. Maar daarvoor zal Mertens zijn belang voor de ploeg opnieuw moeten laten zien. 'Ik wacht af en dan zien wel wat de club doet. Ik ben er me van bewust dat er twee opties zijn: blijven of afscheid nemen. In dat laatste geval zal iedereen in ons huis huilen: ik, Kat, de baby, onze hond, ... Ik ben hier gelukkig en mijn familie ook. Voor het geld doe ik het ook niet, ik wil gewoon voor altijd bij Napoli blijven. Dit moet mijn laatste voetbalpodium worden.

'Maar je moet realistisch zijn: misschien heeft Napoli me niet meer nodig. Maar in dat geval, zal ik de club altijd dankbaar zijn om me de kans te geven bij deze wereld te horen. Ik zal geen moment vergeten.'

Maar wat moet Mertens dan doen om voorzitter Aurelio Di Laurentiis te overtuigen? 'Veel scoren, natuurlijk. Hoe meer doelpunten ik maak, hoe meer hij door zal hebben dat het de moeite waard is om mij te laten bijtekenen. Als hij het toelaat, zou ik de kaap van 250 goals nog willen halen.'

De 103-voudig Rode Duivel heeft echter ook een troef achter de hand. 'In plaats van rond te strooien met geld om een nieuwe spits te halen, geef ik Napoli de kans om mijn zoon aan te nemen. Hij is een beloftevolle spits met een lange carrière voor zich. En dan hoef ik mijn thuis en Napels niet op te geven.'

