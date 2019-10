In een uitgebreid interview met Sport/Voetbalmagazine heeft Dries Mertens het onder meer over zijn ervaringen met Maurizio Sarri.

Je hebt tot je 30e en je vierde seizoen moeten wachten om een onbetwiste basisspeler te zijn bij Napoli. Vond je dat onrechtvaardig gezien je prestaties tijdens je eerste jaren?

Dries Mertens: 'Ik gebruik niet graag het woord onrecht. Ik heb van thuis uit een goede opvoeding gekregen en dat heeft mij ook geholpen om geduldig te blijven.'

'Eén ding vraag ik mij wel af: wat als ik van in het begin van mijn carrière titularis was geweest? Wie weet had ik nu al dubbel zoveel doelpunten gescoord.'

Na het vertrek van Gonzalo Higuaín en de blessure van Arkadiusz Milik werd je door Sarri in december 2016 tot spits gebombardeerd. Je maakte toen meteen een hattrick tegen Cagliari, gevolgd door een vierklapper tegen Torino. Je eindigde het seizoen met 38 doelpunten. Werd je vanaf dan anders bekeken in Italië?

Dries Mertens: 'Ik liep er vooral minder gefrustreerd bij... Ik had de maanden daarvoor, toen ik niet speelde, veel met Sarri gesproken. In zijn eerste seizoen bracht hij mij zes keer aan de aftrap. Elke week werd ik naar zijn bureau geroepen en ik moest telkens horen hoe erg hij het vond dat hij mij weeral op de bank moest zetten. Ik werd echt gek van die mens en ik heb mij vaak kwaad gemaakt. Er waren momenten dat ik met hem op de vuist wilde gaan.'

'Hij vroeg mij om zijn standpunt te begrijpen. En hij zei te hopen dat ik ooit trainer zou worden, opdat ik zou begrijpen waarom het nuttig was om een speler zoals ik op de bank te hebben. Op de vraag waarom ik naast de ploeg viel, antwoordde hij: er is niemand die zo goed kan invallen als jij. Ik was uniek in die rol als joker. Ik heb dikwijls gedreigd om op een dag op een belabberde manier in te vallen...'

Is het bij een dreigement gebleven?

Dries Mertens: 'Ik heb het een keer ook effectief geprobeerd. Het was een match tegen Sampdoria en ik was de situatie zo beu dat ik voor mezelf had uitgemaakt dat ik moedwillig slecht zou spelen.'

'Maar Sarri kende mij door en door, hij wist dat ik niet in staat was om dat meer dan vijf minuten vol te houden. En hij had gelijk. Na drie baltoetsen heb ik voluit gespeeld.'