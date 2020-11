Dries Mertens heeft zich op Instagram in een afscheidsbrief gericht tot Diego Maradona, die woensdag op 60-jarige leeftijd overleed na een hartstilstand. 'Napoli heeft vandaag een deel van zijn ziel verloren', aldus de topschutter aller tijden van de Serie A-club.

'Toen ik zeven jaar geleden hoorde dat ik voor Napoli kon tekenen, moest ik onmiddellijk denken aan de magische dingen die ik jou had zien doen in het shirt van Napoli', stelt Mertens. 'Mijn naam is de voorbije jaren geregeld in één adem genoemd met de jouwe. Daarvoor wil ik me verontschuldigen, want ik zou nooit op gelijke hoogte kunnen staan met jou. Wat jij voor 'onze' stad gedaan hebt, blijft voor altijd geschiedenis. Vanaf morgen wordt het dragen van het blauwe shirt een nog grotere verantwoordelijkheid. Vaarwel, idool. Het was een eer je te mogen ontmoeten.'

Verder opperde de burgemeester van Napels, Luigi de Magistris, nog op Twitter dat de naam van het stadion van Napoli - het Stadio San Paolo - zou moeten verwijzen naar Diego Maradona. De Argentijn speelde van 1984 tot 1991 voor Napoli. Hij hielp de Napolitanen aan twee landstitels (1987 en 1990), een Italiaanse beker en een UEFA Cup. Maradona maakte 115 doelpunten voor Napoli, Mertens zit intussen aan 128 goals.

