Dries Mertens ruilt Napoli in voor Galatasaray. De Rode Duivel zag zijn contract na negen seizoenen niet verlengd worden in Napels. Maandagavond maakte de Turkse topclub de komst van de 35-jarige aanvaller wereldkundig. 'Ik ben heel blij hier te zijn', stak Mertens van wal.

'Ik heb negen jaar in Italië doorgebracht en ik voelde dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Ik ben vereerd door het aanbod dat Galatasaray me deed', zei Mertens, die door honderden fans verwelkomd werd bij zijn aankomst op Turkse bodem. 'Het was geweldig. Ik ben wat gewend van in Napoli, maar het is gek dat ze 's nachts zo lang staan wachten hebben.'

De 105-voudig Rode Duivel tekende voor één seizoen, met optie op nog een bijkomend jaar. 'Ik ben hier om me te bewijzen, om mijn capaciteiten te tonen op het veld. Ik zal alles geven. Ik ben iemand die altijd wil scoren en matchen wil winnen, en daar werk ik hard voor.'

Galatasaray zal Mertens goed kunnen gebruiken om uit het dal te klimmen na het slechtste seizoen uit de clubgeschiedenis. De Turkse recordkampioen eindigde afgelopen voetbaljaargang pas dertiende in de Süper Lig.

