Op 10 mei 2011 was Dries Mertens, toen nog speler bij FC Utrecht, getuige van een ongeval op training. Zijn ploegmaat Mihai Nesu geraakte daarbij verlamd. Een voorval dat Mertens mee vormde als mens en voetballer, zo legt hij uit in Sport/Voetbalmagazine.

Dries Mertens speelde van 2009 tot 2011 voor FC Utrecht. In die twee seizoenen was hij er ploegmaat van Mihai Nesu, een Roemeense linksachter die er al een jaar eerder rondliep en in totaal 81 wedstrijden zou spelen voor de Utrechtenaren. 'Wij waren geen dichte vrienden, eerder goede ploegmaats. Maar na zijn ongeluk ben ik hem blijven opzoeken en is die band gegroeid', vertelt Mertens, die al eens een doelpunt opdroeg aan zijn vriend en ook financiële en promotionele steun biedt aan diens Mihai Nesu Foundation.

Levensgenieter

Negen jaar na die ingrijpende gebeurtenis herinnert Mertens zich nog goed de omstandigheden van het ongeval: 'Het was een normale tackle, zoals die honderden keren gebeuren op een training, maar Mihai landde verkeerd. Voor we het wisten stond er een ambulance op het veld en werd hij op een draagberrie afgevoerd, zijn hoofd kon hij niet bewegen. In eerste instantie denk je dan: binnen een paar dagen traint hij weer mee, het zal wel oké zijn... (stilte)

'Dat incident heeft bij mij wel iets veranderd: ik besefte plots dat het elke dag gedaan kan zijn, en dat je er dus maar beter ten volle van geniet. Mihai was een zeer gezonde kerel, een goede spaarder, met slimme plannen voor later... in een paar seconden was dat allemaal weg en zat hij in een rolstoel. Hij heeft moeten vechten, want hij heeft zeker donkere tijden meegemaakt in die eerste jaren, maar door zijn Foundation en zijn geloof vond hij weer nieuwe energie.'

'Ik ben altijd al een levensgenieter geweest,' gaat de Rode Duivel verder in een exclusief gesprek met Sport/Voetbalmagazine, 'maar zo'n gebeurtenis versterkte dat nog. Geniet van elke dag, van het voetbal en van de kleine dingen. En blijf positief, ook en vooral bij tegenslagen. Voetbal is niet alles, besef ik sinds dat moment.'

'Het doet mij plezier om Mihai nu zo gelukkig te zien. Ik heb daar grote bewondering voor: hoe hij dat vreselijke incident in iets positiefs omzette. Ik denk niet dat ik het zou kunnen mocht mij zoiets overkomen.'

Mihai Nesu Foundation

In de zomer van 2017 besloot Dries Mertens zijn goede vriend te bezoeken in Oradea, zijn geboortestad in Roemenië waar hij in 2015 een revalidatiecentrum opende. 'Omdat ik eens met eigen ogen wilde zien waar hij mee bezig is', legt Mertens uit. 'Wat mij bijblijft, is de energie die ik daar voelde. Als je die kinderen dapper bezig ziet en de betrokkenheid van het personeel... heel mooi. Ze zijn nu geld aan het inzamelen voor een nieuw centrum, dat driemaal zo groot moet worden. Niet evident, want er heerst nog altijd veel armoede in Roemenië. Net daarom is wat Mihai doet zo nuttig. Er zijn veel kinderen die geen therapie kunnen betalen, hij biedt hen een alternatief.

'Ik zou eigenlijk nog veel vaker naar hem toe willen gaan, maar helaas ontbreekt mij de tijd door mijn professionele verplichtingen', vertelt Mertens, die ook al tweemaal een donatie van enkele duizenden euro's deed aan de Mihai Nesu Foundation. Een gebaar dat hij zelf minimaliseert: 'Ik probeer vooral reclame te maken, maar dat stelt weinig voor, alle eer komt Mihai toe.'

Lees de volledige reportage over Dries Mertens en de Mihai Nesu Foundation in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 1 april.

Wil je meer informatie of wil je de Mihai Nesu Foundation steunen, surf dan naar https://www.mihainesufoundation.com/en/

Dries Mertens en Mihai Nesu groeiden pas na het ongeluk van Mihai dichter naar elkaar toe. Nu zijn ze goede vrienden. © Mihai Nesu

