Napoli-directeur Cristiano Giuntoli heeft zaterdag in een persconferentie een update gegeven over de contractsituatie van Dries Mertens.

De Rode Duivel zag eind juni zijn contract in Napels aflopen. Giuntoli legde uit dat de club hem een aanbieding voor twee extra seizoenen heeft gedaan, maar dat Mertens die heeft afgewezen.

'Voorzitter Aurelio Di Laurentiis heeft Dries Mertens een aanbieding gedaan voor twee seizoenen en een nettosalaris van tweeënhalf miljoen euro per jaar', aldus Giuntoli. 'Hij heeft dit niet geaccepteerd. Op dit moment lijkt hij te vertrekken. Ik wil hem bedanken voor de voorbije jaren in het shirt van Napoli. Hij was heel belangrijk voor dit team.'

Mertens, die sinds de zomer van 2013 bij Napels onder contract stond, werd de voorbije weken als vrije speler in verband gebracht met verschillende Serie A-teams. Ook Marseille en Antwerp zouden interesse hebben in de aanvaller.

Giuntoli gaf ook aan dat de club verder onderhandelt met Kalidou Koulibaly (ex-Genk). De Senegalese verdediger, al jaren een sterkhouder achterin bij Napels, heeft nog een contract tot de zomer van 2023. 'We hebben hem een aanbieding gedaan van vijf jaar, met een nettoloon van zes miljoen euro per jaar', aldus Giuntoli. 'Hij zou nadien ook een toekomst binnen de club krijgen als manager. We vinden dit een zeer genereus aanbod, maar hij verdient het ook. Hij zou het dubbele gaan verdienen. Kalidou is een sleutelspeler voor ons. Momenteel is er geen bod voor hem binnengekomen van een andere club.' Juventus zou volgens verschillende media erg geïnteresseerd zijn in de verdediger.

