Helpt Dries 'Ciro' Mertens Napoli woensdag aan een zesde Coppa Italia en redt hij zo het seizoen van zijn club?

Liefst zeven miljoen Italianen keken afgelopen weekend live naar de bekerwedstrijd Napoli-Inter op de RAI. Samen met de acht miljoen die naar Juventus-Milan keken, geeft dat de enorme voetbalhonger aan die de Italiaanse fans na 100 dagen zonder calcio hadden.

Voor Dries Mertens kan het de derde prijs met de Zuid-Italiaanse club worden sinds hij in 2013 van PSV overkwam. In 2014 pakte hij met Napoli al de beker en de supercup.

Financieel niet in het rood

Winst woensdag levert Napoli de zesde beker in de clubgeschiedenis op, de derde sinds Aurelio De Laurentiis de club in 2004 overnam. Hij betaalde toen 29 miljoen euro voor de failliete voetbalvereniging en ging van start in derde afdeling. De eerste jaren na de terugkeer in de Serie A in 2007 verliepen nog moeizaam, maar de laatste tien jaar eindigde Napoli telkens in de top vijf. Het belandde in die tien jaar zeven keer op het podium (vier keer tweede, drie keer derde), maar de hoofdtrofee won het niet.

De afgelopen jaren serveerden de twee bekerfinalisten van woensdag het beste wat er in Italië op voetbalvlak te zien was, maar telkens werd Juventus kampioen. 'Als ik absoluut kampioen had willen worden, had de club vandaag drie à vierhonderd miljoen euro schulden gehad', liet De Laurentiis een paar dagen geleden optekenen in een interview met de Corriere dello Sport. 'Ik zie vandaag clubs met een half miljard schulden (dat was vorig seizoen het geval voor Juventus, Inter en AS Roma, nvdr), maar ik moet niemand ook maar één euro.'

Financieel niet in het rood eindigen is inderdaad iets waar de steenrijke filmproducent met zijn club op een enkele uitzondering na jaar na jaar prat kan op gaan.

Vandaag heeft Napoli in de Serie A de op drie na grootste loonlast (115 miljoen per jaar, minder dan de helft van Juventus), maar het was in 2018/19 wel één van de zeven eersteklassers op de 20 met een positief saldo. Meer nog: geen enkele eersteklasser deed beter, met een overschot van 29 miljoen. Alleen Atalanta (+24 miljoen) kwam enigszins in de buurt.

Kampioen Juventus klokte af op min 39 miljoen, de andere halve finalisten van de beker, Inter en Milan op respectievelijk min 48 en min 128 miljoen. Samen met Cagliari en Torino is Napoli ook de enige club zonder bankschulden.

Europees voetbal

Dit seizoen startte Napoli als dé grote outsider voor de titel: het behield de volledige kern die vorig jaar tweede was geworden, en haalde nog een paar versterkingen.

Maar in november liep alles mis. De spelers boycotten op 5 november een order van de voorzitter die de club meer dan een week in afzondering wilde laten gaan na de barslechte resultaten. De eigenaar reageerde woedend met een enorme boete waar nog steeds over onderhandeld wordt, en begin december verving De Laurentiis Carlo Ancelotti door Gennaro Gattuso. Die maakte vorig seizoen geen slechte beurt als trainer van AC Milan, maar werd toch bedankt voor bewezen diensten.

Toen hij overnam, stond Napoli zevende, vandaag staat het zesde op liefst 24 punten van koploper Juve waardoor het nog knokken wordt om via de competitie Europees voetbal te halen. De beker is de kortste weg naar Europa.

Daarnaast heeft Napoli nog een kans op kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League, maar dan moet het wel uit gaan winnen bij Barcelona in Camp Nou nadat het thuis 1-1 gelijk speelde, dankzij het doelpunt waarmee Mertens toen het record van Marek Hamsik evenaarde.

