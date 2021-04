Vanavond/donderdagavond staan Manchester United en AS Roma tegenover elkaar in de halve finale van de Europa League. Twee teams vol geschiedenis in het Europees voetbal. Hoewel ze beide in een andere dynamiek zitten, kunnen ze maar beter deze opportuniteit op nieuw succes niet missen.

Hoewel AS Roma al vaak in Europa uitkwam, moest het nog geen prijzenkast kopen voor een trofee, tenzij je een Jaarbeursstedenbeker daarbij rekent. Roma moet zich tevreden stellen met een finale van de Champions League in 1984 en en andere in de UEFA beker in 1991. In de laatste zes seizoenen werd het zelfs vijfmaal uitgeschakeld in de achtste finales van de CL of EL. Enkel drie jaar geleden stoomde het nog eens door en dan ook meteen naar de halve finale van het kampioenenbal. Manchester United, daarentegen, heeft een reusachtige Europese bagage met drie eindoverwinningen in de Champions League en eentje in de Europa League in 2017. Vorig jaar werd het echter nog uitgeschakeld in de halve finale van de EL door uiteindelijk winnaar Sevilla. Dat wil het niet nog eens overkomen. Voor een eerste finale sinds die tegen Ajax in 2017 kan United ook nog grotendeels beroep doen op spelers van die wedstrijd. Denk maar aan Marcus Rasford, Juan Mata of Paul Pogba. Maar het moet ook gezegd dat Chris Smalling en Henrik Mchitarjan - beiden nog titularissen in de finale - nu aan de andere kant in Rome staan. In officiële wedstrijden kwamen beide topclubs elkaar al zes keer tegen, en dat telkens in de Champions League. De balans: vier zeges voor de Mancunians, één gelijkspel en één overwinning voor de Italiaanse formatie. De laatste keer dat beide ploegen elkaar tegen het lijf liepen was in 2008 in de kwartfinale van het kampioenenbal. United won toen beide wedstrijden en slikte geen enkel doelpunt. Al zullen de fans van de Red Devils zich vooral de confrontatie een jaar ervoor herinneren. Toen won United met maar liefst 7-1. Een wedstrijd waarin ook een half uur was weggelegd voor... Ole Gunnar Solksjaer.Langs beide kanten van het veld is het competitiedoel niet meer zo belangrijk. Roma staat in de Serie A pas op een zevende plaats en mag zich zo opmaken voor de voorrondes van de nieuwe Europa Conference League. Met een eindzege in de EL zouden de poorten naar de Champions League geopend moeten worden. En dat is momenteel toch de droom voor al wie Romagezind is. Bij Manchester United kan de focus ook volledig op de Europa League gelegd worden. Met en achterstand van tien punten op leider Manchester City en twaalf punten voorsprong op de Engelse nummer vijf, kunnen de Mancunians zich al zeker wanen van de Champions League volgend seizoen. In de eindstrijd van de Europa League en met de drang om een nieuwe titel binnen te halen, is zo'n positie in eigen land alleen maar goed nieuws.Tot het gelijkspel van dit weekend tegen Leeds kon Manchester United vijf wedstrijden op rij winnen. Het vertrouwen is er dus wel in het Theatre of Dreams. Bij Roma is dat heel wat minder het geval. De Romeinen wisten namelijk geen enkele keer te winnen in de laatste vijf competitiewedstrijden. Dit weekend werd zelfs nog verloren van Cagliari, dit seizoen een degradatiekandidaat in de Serie A. De uitschakeling van Ajax kan Paulo Fonseca en de zijnen dus wel een morele boost geven voor het belangrijk treffen tegen de Engelse formatie.Door Raphaël Deby