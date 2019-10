Uiteindelijk was het gelijkspel dat Real Madrid tegen Club Brugge uit de brand wist te slepen, verdiend, maar blauw-zwart had het wel kunnen afmaken en voor dé uitslag van speeldag twee kunnen zorgen. Een opsteker voor de resterende duels.

Er was vorig seizoen op verplaatsing al het gelijkspel in Dortmund, afgedwongen met een verdedigende instelling, omdat Club de snelheid waar het vandaag over beschikt, toen niet kon uitspelen. Of liever, de spelers die wel die snelheid hadden (Dennis, Openda) stonden toen nog niet zo ver om dat wapen goed te gebruiken. Er was vorig seizoen uit ook al die fantastische 0-4 in Monaco, maar het krasselen in de Franse competitie van de Monegasken relativeerde toen nog een beetje die prestatie. Zo goed was die ploeg in volle crisis niet.

