Argentinië heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van de Copa America. La Albiceleste versloeg Colombia in de halve finales in Brasilia na strafschoppen. In de finale wacht een kraker met thuisland Brazilië.

Argentinië kwam vroeg op voorsprong via Lautaro Martinez (7'), Luis Diaz (61') hing de bordjes in de tweede helft echter op gelijke hoogte. Na 90 minuten was de stand dus 1-1.

Er worden in deze fase van het toernooi geen verlengingen gespeeld, dus moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Lionel Messi zette zijn elfmeter om, waarna doelman Emiliano Martinez zich tot held ontpopte met drie gestopte strafschoppen en Argentinië het met 3-2 haalde.

Finale Argentinië-Brazilië

Messi en co nemen het in een droomfinale op tegen Brazilië. Het thuisland versloeg maandag in Rio de Janeiro Peru met 1-0 in de halve finales. Lucas Paqueta (35') scoorde de winnende treffer, na knap voorbereidend werk van Neymar.

De finale staat zaterdagavond (lokale tijd) op de planning in Maracanã in Rio de Janeiro. Daags voordien spelen Colombia en Peru in Brasilia om het brons.

Geschorste Gabriel Jesus

De Brazilianen moeten het tegen hun eeuwige rivaal wel stellen zonder aanvaller Gabriel Jesus, die voor twee duels werd geschorst. Jesus kreeg een rode kaart in de kwartfinale tegen Chili.

De spits van Manchester City hoopte te kunnen spelen in de finale, maar de disciplinaire commissie van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL bevestigde de schorsing.

