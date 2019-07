Na de sportieve promotie naar vierde klasse, koopt de club van Barcelona-verdediger Gerard Piqué een plaats in de Spaanse derde klasse. Het is een volgende stap in de weg richting topvoetbal in de dwergstaat.

Eind mei won FC Andorra het kampioenschap in de hoogste klasse van de Catalaanse regio, wat eigenlijk gelijk staat aan de Spaanse vijfde klasse. De regionale teams worden daar verdeeld in twee poules van achttien, waarbij iedereen dus 34 wedstrijden speelt. De twee winnaars promoveren rechtstreeks - wat Andorra lukte - terwijl de beide vicekampioenen elkaar bekampen om het derde promotieticket te bemachtigen.

Gerard Piqué kocht eind 2018 aandelen in de grootste club van de dwergstaat en pakte dus meteen de titel na een ongeslagen reeks van 22 wedstrijden. De aankoop was een verrassing voor de buitenwereld, aangezien Andorra op een puntje van een degradatieplaats stond, maar na analyses bleek er voor de Kosmos Holding Group veel potentieel te zitten.

Steun van heel land

De 32-jarige verdediger opteert voor een intensief engagement als aandeelhouder, in tegenstelling tot een positie in de achtergrond. 'Een heel land steunt de club, dat maakt het zo interessant.' De familie Piqué was dan ook aanwezig bij de kampioenenmatch, Gerard bleef echter thuis om de Copa del Rey-kater (verlies vs. Valencia) te verwerken.

De roes van promotie was nog maar goed en wel verteerd, of een nieuwe gouden kans deed zich voor. Het Catalaanse CF Reus Deportiu ontving begin dit jaar een ban voor drie jaar van professioneel voetbal te incasseren nadat het al geruime tijd met financiële problemen kampte. Zo kon het zijn spelers niet meer uitbetalen en kwam er een plaatsje vrij in de Spaanse derde klasse.

Commerciële uitstraling

Andorra en Piqué betalen nu ruim €450.000 om die plaats in te nemen. Vier andere teams - Zamora, Jaen, Intercity en Linares - toonden ook interesse, maar de geldelijke slagkracht en de commerciële uitstraling van de Barça-speler en zijn Kosmos Holding Group gaf de doorslag.

Javier Martos (35) verliet Charleroi, maar hangt zijn voetbalschoenen nog niet aan de haak. © BELGAIMAGE

Het team blijft ondertussen ook versterkt worden met spelers die hun opleiding kregen in La Masía en dus een verleden hebben bij Blaugrana. Eén daarvan is een oude (letterlijk en figuurlijk) bekende uit onze Jupiler Pro League. Javi Martos (35, ex-Charleroi) verliet in juni de Carolo's om in eerste instantie van zijn pensioen te gaan genieten maar koos voor een extra avontuur in Andorra.