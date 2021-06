De een kroonde zich tot kampioen van de Serie A, de ander pakte de Coppa Italia, maar nu vormen Stefan de Vrij (29) en Matthijs de Ligt (21) samen het centrale verdedigingsduo van Oranje. We legden de twee topverdedigers zes stellingen voor.

Door Freek Janssen en Martijn Krabbendam (VI)

...

Door Freek Janssen en Martijn Krabbendam (VI)Precies een jaar geleden, toen het EK al had moeten worden gespeeld, maar niet doorging vanwege corona, vonden Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt elkaar alsnog. Samen dobberden ze met hun vriendinnen over het kalme Lago di Como, voor gewoon een dagje uit, na een zwaar seizoen in de Serie A. Zo doen ze dat wel vaker, even afspreken, hapje eten, bijpraten. Nederlanders onder elkaar. De bij Feyenoord opgegroeide Stefan de Vrij en de door Ajax opgeleide Matthijs de Ligt kunnen het samen goed vinden, sinds ze elkaar leerden kennen. De tijd in Italië maakt de band alleen maar sterker. Ze gunnen elkaar hun succes. Normaal gezien bundelen de twee hun krachten bij het Nederlandse elftal, maar tegen Oekraïne ontbrak De Ligt nog omdat hij niet volledig fit was. Voor de wedstrijden tegen Noord-Macedonië en Oostenrijk wordt hij terug in de basis verwacht. We confronteerden het duo met zes stellingen.Stefan de Vrij: 'Er zullen altijd landen zijn die meer kwaliteit hebben dan wij, maar ik weet uit ervaring dat teamspirit ook heel belangrijk is. Tijdens het WK in Brazilië, alweer zeven jaar geleden, hadden we ook niet de beste spelers van alle landen, maar wel het beste team. Toen misten we op een haar na de finale en eindigden we als derde. 'Mijn ervaring leert me dat je als eerste gewoon de poulefase moet zien door te komen. Daarna kan er tijdens de knock-outs van alles gebeuren. Dan gaat het om één wedstrijd en spelen allerlei factoren een rol en kan iedereen winnen van iedereen. Dan kun je je dus niet een slechte dag permitteren of je ligt eruit. We zullen ervoor moeten zorgen dat we als een hecht team opereren. Dan is volgens mij alles mogelijk dit EK.' Matthijs de Ligt: 'Dat zou ik zelf niet zo stellen. We zijn er met Nederland twee keer achter elkaar niet bij geweest op een eindtoernooi. Natuurlijk hebben we een selectie vol met kwaliteit, maar de halve finale wil zeggen dat we bij de beste vier landen van Europa zitten. We moeten eerlijk zijn dat er ook wat landen qua kwaliteit beter zijn dan wij, als je kijkt naar de individuele kwaliteiten. Maar wat zeker wel een kwaliteit van ons is, is de teamspirit. Die is heel bijzonder en kan ons echt gaan helpen in het toernooi, ook omdat het alleen maar verder kan groeien. We hebben een groep die goed is met elkaar, zonder rotte appels, en we versterken elkaar in het veld. 'We hebben dus zeker de kwaliteiten om de halve finale te halen, maar om te stellen dat we het zeker moeten halen, gaat mij iets te ver. Dat is gewoon te makkelijk gezegd. Eerst focussen op de groepsfase en vanuit daar verder kijken, en dan hangt het ook weer af van de tegenstander die je krijgt.'Matthijs de Ligt: 'Opnieuw verdedigen zou ik het niet direct willen noemen. Maar een andere manier van verdedigen zeker wél. In Nederland zijn we heel erg gewend om mandekking te spelen, dus de centrale verdediger pakt een spits, de andere centrale verdediger bijvoorbeeld de nummer 10. In Italië verdedigen ze toch graag vanuit de zone, dat merkte ik vooral vorig jaar. Onder Maurizio Sarri was het een vast gegeven dat je terug moest rennen als er geen druk op de bal was, om zodoende de ruimte in de rug weg te halen. Dat is echt de Italiaanse manier van verdedigen en minder risicovol dan de Nederlandse. Maar daardoor is het ook moeilijker om vooruit te verdedigen, wat weer op de Nederlandse manier een kracht kan zijn. Dit seizoen leek onze manier van verdedigen bij Juventus toch ook wel weer op hoe we het bij Ajax deden. Ik heb me beide vormen nu eigen gemaakt, zowel zoneverdediging als mandekking.Stefan de Vrij: 'Zoals Matthijs terecht stelt, wordt er in Nederland meer óp de man verdedigd, terwijl in Italië de focus ligt op je zone. Dus als de spits zich laat uitzakken, ga jij niet altijd mee. In Nederland dekte je in die situatie wel altijd door. In het begin is dat wennen, je moet durven los te laten. Maar je merkt snel dat dit een goede manier is. De aandacht voor het tactische gedeelte zonder bal is in Italië sowieso veel groter, terwijl we in Nederland veel meer de nadruk leggen op het aan de bal zijn: de passing, techniek en ga zo maar door. In Italië gaat het altijd om een combinatie van 1. de bal, 2. om hoe mijn teamgenoten staan en 3. het bewaken van de ruimte waarin we verdedigen en je directe tegenstander. Mentaal is dat zwaar, ja. Los van het fysieke, wat ook zwaar is, gaat het erom dat je geconcentreerd en gedisciplineerd bent. Elke dag opnieuw en zeker tijdens wedstrijden. Dat kost heel veel kracht, de hele bewustwording, al die herhalingen om de automatismen tijdens trainingen erin te krijgen en daarna de uitvoering op het veld. Als je eens niet bij de les bent en vergeet op te letten, ligt bij wijze van spreken alles open en kost het je een doelpunt tegen.'Stefan de Vrij: 'Ik zou dat niet zo hard durven te beweren. Want met Memphis Depay, Luuk de Jong, Wout Weghorst en dan vergeet ik er nog een aantal, hebben we als voetballand nog steeds heel goede spitsen en uitstekende buitenspelers. We zullen dan ook altijd van dat soort creatieve spelers blijven opleiden, maar het klopt natuurlijk wel dat we nu centraal achterin met Matthijs, Virgil van Dijk - die er helaas niet bij kan zijn - Nathan Aké, Daley Blind en mezelf spelers hebben die deze posities heel goed kunnen bespelen. We zitten allemaal bij topclubs in Europa. Voor mij is dat geen toeval. Als Nederlandse verdediger word je heel breed opgeleid en ben je technisch goed onderlegd. Als je dan in de top vervolgens in verdedigend opzicht je mannetje leert te staan, kunnen Nederlandse verdedigers zich in het buitenland aan de bal onderscheiden.' Matthijs de Ligt: 'Het is inderdaad een groot voordeel dat je in Nederland als verdediger goed bent opgeleid áán de bal. Als je kijkt wat er nu vooral wordt gevraagd van de Europese topverdediger: hij is iemand die zowel goed kan verdedigen als in balbezit de juiste dingen doet. Die mix is heel belangrijk, en daardoor zie je spelers als Virgil van Dijk, Stefan, Nathan Aké en mij bij topclubs in Europa spelen. De basis van onze kwaliteiten is toch in Nederland gevormd. We konden onszelf in onze jeugd ontwikkelen aan de bal, dat voetballen zit er heel erg in. Wanneer je dan ook nog een beetje kan verdedigen, ben je al een heel eind. Dat is denk ik de grootste reden waarom we als Nederland momenteel veel verdedigers in de wereldtop hebben.'Matthijs de Ligt: 'Zijn gemis staat buiten kijf, maar bij Oranje hebben we het geluk dat we over heel goede vervangers beschikken. Als je kijkt naar de jongens die centraal kunnen spelen, zoals Stefan de Vrij, Nathan Aké en ik, terwijl ook Daley Blind daar goed uit de voeten kan. Neemt niet weg dat ik Virgil er graag bij had gehad. Niet alleen om zijn voetballende kwaliteiten, maar zeker ook door zijn leiderschap. Dat straalt Virgil echt uit. Hij is een voorbeeld voor ons allemaal, ook door zijn prestaties binnen de lijnen, onder meer als winnaar van de Champions League, leider van Liverpool, tweede in de verkiezing van de Ballon d'Or. Virgil heeft een heel groot aanzien, en dat gemis gaat gewoon groot zijn.' Stefan de Vrij: 'Virgil wordt inderdaad heel erg gemist. Matthijs stelt terecht dat hij meer is dan alleen een topverdediger. We moeten het ook doen zonder zijn persoonlijkheid. Hij is niet voor niets onze aanvoerder, heel belangrijk in de groep. Hij heeft écht een leidersrol. Maar ja: het is zoals het is. Klinkt misschien gek, maar voor zijn carrière is het wellicht het beste dat hij er niet bij is. Je gezondheid gaat voor alles en nu kan hij rustig relativeren en weer terugkeren op topniveau. Hij hoeft nu ook geen onverantwoorde risico's te nemen. Ons voordeel is dan dat we genoeg alternatieven hebben om zijn gemis te kunnen opvangen.'Stefan de Vrij: 'Het is natuurlijk nooit helemaal hetzelfde. Iedere trainer heeft zijn eigen visie en aanpak. Maar doordat we onder Koeman veel succes hebben gehad, wilde de nieuwe bondscoach ook niet te veel veranderen. Wat wel echt is gebleven, is de vrijheid die wij krijgen als spelers en dat je geacht wordt je eigen verantwoordelijkheid te nemen, individueel en als groep. Verder heeft De Boer natuurlijk wel zijn eigen voorkeur voor de manier waarop we spelen tijdens het EK en hoe hij omgaat met spelers. Dat is dus bij iedere trainer anders, behalve het uiteindelijke doel: het maximale uit de groep halen.' Matthijs de Ligt: 'Frank de Boer heeft zijn eigen ingevingen en dat werkt ook door in zijn aanpak. Hij kijkt secuur naar wat het meeste succes gaat opleveren voor het team. Dat er dan overeenkomsten zijn met de aanpak van Ronald Koeman, is logisch. Hij heeft ook gezien dat het destijds onder hem heel goed ging, maar ook dat er met Koeman dingen waren die beter konden. Dat probeert hij vervolgens te finetunen om de juiste mix te vinden. Met als doel dat wij het beste presteren. Uiteindelijk gaat het er ook niet om dat de ene aanpak hetzelfde is als de andere, het belangrijkste is dat wij ons als team er goed bij voelen. En daarin heeft Frank de Boer zeker aspecten die ons spel kunnen verbeteren.'Matthijs de Ligt: 'Dat willen we zeker! Ik heb nog niet zo vaak met Stefan in het Nederlands elftal gespeeld, ik denk in totaal een keer of drie. En vaak dan in een driemansverdediging. Dus ik ben als eerste benieuwd wat de trainer gaat doen, op welke manier hij de verdediging wil inrichten. Dat gaan we zien. Maar ik heb heel veel zin om samen met Stefan te laten zien hoe goed we elkaar in het veld kunnen aanvullen. Ik denk dat onze goede klik buiten de lijnen er zeker voor zorgt, dat we elkaar nog beter aanvoelen ín het veld.' Stefan de Vrij: 'Hebben we maar zo weinig samen gespeeld? Ik weet wel dat wanneer dat zo was, het vaak gebeurde in inderdaad een driemansverdediging. Ook ik kijk uit naar de samenwerking met Matthijs. Buiten het voetbal hebben we een heel goede band gekregen. Doordat we niet zo heel ver bij elkaar vandaan wonen in Italië, spreken we regelmatig af. Ik weet dan ook zeker dat als we de kans krijgen en de bondscoach voor ons kiest, we de band die we samen hebben opgebouwd ook op het veld kunnen laten zien.'